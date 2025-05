Shpërbërja historike e PKK-së dhe fitorja diplomatike e Turqisë

Ngjarje historike!

Fitore spektakolare e Turqisë!

Shpërbëhet PKK-ja pas 47 vjetësh nga themelimi në vitin 1978!

Katër vendimet e saj me rastin e shpërbërjes:

► PKK-ja do të ndalojë të gjitha konfliktet politike dhe ushtarake kundër shtetit turk.

► Me shpërbërjen e PKK-së, të gjitha aktivitetet e saj do të ndalen.

► Që nga data e shpalljes së kongresit, PKK-ja nuk do të kryejë asnjë aktivitet ushtarak apo politik askund.

► Këshilli Presidencial i PKK-së do të jetë përgjegjës për procesin dhe do të krijohet një komitet i përbashkët për dorëzimin e armëve.

Sonte në ora 20:00, në video do të shpjegoj saktësisht se çfarë ka ndodhur, si ka shkuar procesi dhe çfarë kanë shkruar mediat e njohura botërore, si: Reuters, The Washington Post, Associated Press, Radio Shtetërore Franceze (RFI), ABC News, Al Monitor, Deutsche Welle (DW), gazeta Arab Weekly, Al Jazeera, Al Arabiya, MENA dhe të tjera.

Para kësaj, në ora 17:30 do të dëgjoni videon ku flas për fitoren e Pakistanit dhe humbjen e poshtëruar të Indisë dhe Izraelit në Kashmir dhe përreth.

Në dy videot tjera që pasojnë, do të flas për Hindutva (cionizmi hindus dhe për “Netanjahun e Indisë”) si dhe për “lidhjet e Pakistanit me Turqinë, që janë lidhje përtej të qenurit marrëdhënie midis dy vendeve”.

Përveç katër videove të lartpërmendura, në të pestën me radhë do të shpjegoj “me emra dhe mbiemra” cilat shtete mbështetën Indinë, cilat Pakistanin dhe pse. Natyrisht, do të preki edhe absurditetin amator të diplomacisë kosovare!



Hoxhë Mustafë Bajrami