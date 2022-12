Shpërthim në një pallat në Angli, shumë persona nën rrënoja

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të së shtunës në Jersey të Anglisë. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një pallat duke e shembur atë. Nga të dhënat e para dyshohet se shpërthimi ka ndodhur si pasojë e rrjedhjes së gazit.

BBC raportuan se deri tani një person është konfirmuar i vdekur 2 janë dërguar të plagosur në spital, ndërsa dyshohet se të paktën 12 persona të tjerë janë nën rrënoja.

“Është një skenë e tmerrshme dhe e rrezikshme për të gjithë stafin. Nuk e dimë numrin e saktë të ndërtesave të dëmtuara, por një godinë 3-katëshe është shembur plotësisht”, tha shefi i policisë Robin Smith.

“Shpërthimi ishte shumë i fuqishëm dhe shtrati po lëvizte rreth orës 03:50. Kërkova menjëherë në internet nëse kishte rënë tërmet”, tha një banore pranë zonës ku ka ndodhur ngjarja.

Grupet e kërkim-shpëtimit janë në terren dhe po punojnë për të nxjerrë nga rrënojat personat e bllokuar, ndërsa zjarrfikësit kanë bërë të mundur të lokalizojnë flakët pas shpërthimit. /a2cnn

WATCH: #BNNUK Reports.

After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH

