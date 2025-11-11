Shpërthimi në Delhi, zbatohet ligji kundër terrorizmit

Të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi në një makinë pranë Red Fort në kryeqytetin indian, New Delhi, mbrëmjen e së hënës.
Autoritetet indiane kanë zbatuar ligjin kundër terrorizmit, ndërsa hetimet për shkakun e shpërthimit vazhdojnë.
Ministri i Brendshëm, Amit Shah, tha se ngjarja ndodhi pak para orës 19:00 dhe dyshohet se shpërthimi ka ndodhur nga një makinë Hyundai i20 që ishte ndalur në semafor.
Policia kishte rrethuar zonën, ndërsa pamjet nga vendi tregonin trupa të copëtuar dhe automjete të shkatërruara pranë vendit të ngjarjes. /mesazhi