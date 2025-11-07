Shqipëri, mbahet program synetie për 140 fëmijë

Federata e Shoqatave që Vlerësojnë Njeriun (IDDEF) organizoi programin e synetisë për 140 fëmijë në Shqipëri, si pjesë e projektit të ceremonisë së rrethprerjes, të cilin e ka bërë traditë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Federata thuhet se IDDEF ka organizuar një ngjarje domethënëse në Shqipëri, një vend me lidhje të thella historike dhe kulturore me Turqinë.
Në programin e mbajtur në qytetin e Elbasanit në Shqipëri, 140 fëmijë morën pjesë në programin e synetisë, duke ringjallur një traditë që ishte pothuajse e harruar në vend.
Ceremonia e synetisë, e mbështetur nga ekipi mjekësor vullnetar i Shoqatës Botërore të Mjekëve, u krye në një mjedis steril nën anestezi lokale. Pritja e emocionuar e fëmijëve u shndërrua në një festë të gëzueshme me familjet e tyre.
Kjo ceremoni synetie, e organizuar për herë të pestë këtë vit me mbështetjen e filantropëve, po bëhet traditë vjetore për IDDEF.
Ky projekt domethënës, i kryer çdo vit në vendet afrikane dhe ballkanike, jo vetëm që siguron që fëmijët të kryejnë rrethprerjen në një mënyrë të shëndetshme, por gjithashtu u lejon atyre të përjetojnë një sunet të rëndësishëm të Islamit.