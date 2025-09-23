Shqipëri, mbahet tubim në mbështetje të Palestinës

Në Shqipëri është mbajtur përsëri tubim në mbështetje të Palestinës dhe për të dënuar sulmet dhe masakrat e Izraelit ndaj palestinezëve në Gaza, raporton Anadolu.
Tubimi për të bërë thirrje për ndalimin e gjenocidit në Gaza u mbajt në Sheshin “Skënderbej” në Tiranë me thirrjen e disa organizatave të shoqërisë civile.
Qindra qytetarë të pranishëm në tubim bënë thirrje për ndalimin e masakrave dhe për liri për Palestinën.
Me pankartat me mbishkrimet “Liri për Palestinën”, “Ndalo gjenocidin në Gaza”, “Popujt kryengritës bëjnë histori”, “Izraeli ka kryer në Gaza krime kundër njerëzimit”, “Ndalo bombardimin në Gaza” dhe të tjera, të pranishmit kërkuan të ndalohet gjenocidi në Gaza.
Një nga organizatorët e tubimit, aktivisti Floriar Arapi, gjatë fjalës së tij u shpreh se kanë qëndruar me Palestinën “që në fillim të kësaj lufte të përgjakshme që u kthye në gjenocid dhe spastrim etnik që në javët e para të saj”.
“Në këtë rrugë ne nuk kemi qenë të vetëm. Njësoj si ne, kanë mbështetur Palestinën dhe janë ngritur në protesta masive të gjithë njerëzit e lirë, në pothuajse të gjithë vendet e botës së lirë”, tha Arapi.
Në Shqipëri janë organizuar edhe më parë tubime në mbështetje të Palestinës dhe popullit palestinez dhe për dënimin e sulmeve dhe masakrave të Izraelit ndaj palestinezëve.
Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në mbi 65.344.
Lufta e vazhdueshme e Izraelit në Gaza ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të rëndë.