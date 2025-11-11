Shqipëri, shtyhet sërish seanca gjyqësore për çështjen ndaj ish-presidentit Meta

Seanca gjyqësore e planifikuar të zhvillohej sot për çështjen ndaj ish-presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim, është shtyrë sërish, raporton Anadolu.
Në seancën e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ishte planifikuar të vendosej nëse çështja ndaj Metës do të kalojë apo jo në gjykim.
Për Anadolu, GJKKO-ja konfirmoi se pala mbrojtëse e Metës ka kërkuar kohë për t’u njohur me provat shtesë të paraqitura nga prokuroria dhe seanca e radhës është shtyrë për datë 17 nëntor.
Sipas gjykatës, avokati i ish-presidentit Meta ka paraqitur kërkesë për përjashtimin e kryesueses së seancës, kërkesë për të cilën akoma nuk ka vendim.
Gjykatat në Shqipëri kanë rrëzuar muajit e fundit kërkesat e ish-presidentit Meta për lirimin nga paraburgimi apo për masë tjetër sigurie, ndërkohë janë shtyrë disa seanca mbi kalimin ose jo të çështjes në gjykim.
– Çështja ndaj ish-presidentit Meta
Ish-presidenti Meta është arrestuar më 21 tetor 2024, i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale në lidhje me çështjen që është e njohur si “Kontrata e shërbimit CEZ-DIA” dhe për “kontrata lobimi në SHBA” dhe aktualisht është në paraburgim.
Sipas Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Meta është i dyshuar për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish.
Meta, i cili aktualisht është kryetar i partisë opozitare, Partisë së Lirisë, ka mbajtur poste të larta në institucionet e shtetit shqiptar.