Shqipëria dënon sulmin ndaj Azerbajxhanit, akuzon Iranin për agresion

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka dënuar sulmin iranian ndaj territorit të Azerbajxhanit në rajonin Nakhchivan, duke e cilësuar atë si një “akt të rëndë dhe të papranueshëm agresioni” nga Irani ndaj vendeve fqinje, transmeton Anadolu.
Në një reagim në rrjetin social amerikan X, Rama tha se sulmi që vuri në shënjestër infrastrukturën civile në Nakhchivan dhe që ka plagosur civilë, përbën një tjetër shembull të agresionit iranian në rajon.
“Azerbajxhani është një mik dhe aleat i çmuar i Shqipërisë, një komb që është ngritur lart që prej rifitimit të pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik”, tha Rama, duke theksuar krenarinë kombëtare, qëndrueshmërinë dhe përkushtimin e vendit ndaj zhvillimit dhe komunitetit ndërkombëtar.
Ai theksoi se populli azerbajxhanas, ashtu si edhe popujt e vendeve të tjera që janë vënë pa arsye në shënjestër ditët e fundit, meriton vetëm respekt, siguri dhe liri nga frika.
“Çdo përpjekje e regjimit të lig në Teheran për të terrorizuar popullsinë civile ose për të destabilizuar vende fqinje paqedashëse me qëllim që t’i provokojë ato kundër përgjigjes plotësisht të justifikuar të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Republikës Khomeiniste, jo vetëm që duhet të dënohet me qartësinë më të madhe, por duhet të shërbejë edhe si një arsye tjetër për ta izoluar plotësisht atë regjim në çdo mënyrë të mundshme nga çdo pjesë e mundshme e botës”, shkroi Rama.
Sipas tij, kur infrastruktura civile dhe kufijtë sovranë të vendeve të tjera sulmohen, “vija ndarëse midis agresionit dhe terrorizmit zhduket”.
Kryeministri shqiptar bëri thirrje që shtetet dhe institucionet që mbështesin stabilitetin dhe rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla të izolojnë regjimin iranian, duke e cilësuar atë një “shtet terrorist”.
Ai theksoi se agresioni duhet të izolohet dhe autorët e tij të dënohen pa asnjë mëdyshje, duke shtuar se ata që zgjedhin rrugën e dhunës duhet të përballen me unitetin gjithnjë e më të madh të atyre që zgjedhin paqen.