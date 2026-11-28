Investimi i Ramës në më të fundi kartë të mbetur për të mbuluar keqqeverisjen
Komisionerja Europiane për Zgjerimin Marta Kos tha se Shqipëria mund të bëhet anëtare e Bashkimit Europian deri në vitin 2030, ndërsa traktati i anëtarësimit mund të nënshkruhet në vitin 2028, nëse reformat vazhdojnë me ritmin e planifikuar dhe shtetet anëtare japin pëlqimin e tyre në të gjitha fazat e procesit.
Kos tha në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama se Shqipëria mund të jetë afër përfundimit të negociatave të anëtarësimit deri në fund të vitit të ardhshëm.
Sipas saj, nëse arrihen rezultate në zbatimin e reformave dhe shtetet anëtare japin dritën jeshile, hapi tjetër do të ishte formimi i një grupi pune për të hartuar një traktat pranimi.
“Nëse gjithçka shkon mirë, traktati mund të nënshkruhet në vitin 2028. Në varësi të procesit të ratifikimit dhe vizionit të qeverisë dhe qytetarëve tuaj, Shqipëria mund të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030,” tha Kos.
“Shqipëria ka hasur pengesa politike”
Kryeministri Rama tha se procesi i pranimit në BE nuk ka një afat të paracaktuar, pasi varet jo vetëm nga përmbushja e detyrimeve të vendit kandidat, por edhe nga vendimi unanim i të 27 shteteve anëtare të BE-së.
Ai e krahasoi procesin e integrimit evropian me arsimin, duke theksuar se anëtarësimi nuk mund të shihet si shkollim me një datë përfundimi të paracaktuar.
“Shqipëria ka hasur gjithashtu pengesa politike në procesin e integrimit evropian vitet e fundit”, tha Rama, duke vënë në dukje se disa shtete anëtare kanë bllokuar progresin, pavarësisht vlerësimeve pozitive të Komisionit Evropian për reformat e zbatuara.
Sipas tij, integrimi evropian përfaqëson një mundësi për Shqipërinë për të përmirësuar institucionet dhe për të ndërtuar një shtet që do t’i përmbushë më mirë nevojat e qytetarëve të saj.
Rama tha se Shqipëria do të vazhdojë të përmbushë detyrimet e saj në kuadër të procesit të pranimit, pavarësisht faktit se data përfundimtare e anëtarësimit nuk varet vetëm nga vendimi i Tiranës. /tesheshi