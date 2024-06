Shtëpia e Bardhë: Akuzat e “pasakta” të Ne’tanyahu-t për ndalesën e ar’mëve nga SHBA-ja janë “shqetësuese”

Shtëpia e Bardhë ka kundërshtuar kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke deklaruar se pretendimet e “pasakta” të tij se SHBA-ja po ndalon dërgesat e armëve po “shqetësojnë” administratën amerikane, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, tha se akuzat e Netanyahu-t të martën ishin “thellësisht zhgënjyese dhe sigurisht shqetësuese për ne duke marrë parasysh sasinë e mbështetjes që kemi dhe do të vazhdojmë t’i ofrojmë kryeministrit Netanyahu”.

I pyetur pse Netanyahu do të bënte një pretendim të tillë, Kirby tha se “duhet të flistni me kryeministrin për atë që e shtyu atë ta bënte këtë”.

“Ishte shqetësuese dhe zhgënjyese për ne aq sa ishte e pasaktë, aq e vështirë për ta ditur saktësisht se çfarë kishte në mendjen e tij”, shtoi Kirby.

Në një video të postuar në rrjetin social X, Netanyahu tha se është e “paimagjinueshme që në muajt e fundit administrata të ketë ndaluar armë dhe municione për Izraelin”.

Kirby tha se administrata amerikane ia bërë “shumë të qartë” Izraelit “zhgënjimin tonë të thellë në deklaratat e shprehura në atë video dhe shqetësimet tona për saktësinë e deklaratave të bëra”.

Në vazhdën e grindjes, gazeta izraelite Haaretz raportoi se një takim dypalësh midis delegacioneve të SHBA-së dhe Izraelit në Washington u reduktua për të përfshirë vetëm një takim të këshilltarëve të sigurisë kombëtare të kombeve.

Duke folur për reduktimin e raportuar të takimit, Kirby konfirmoi se këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Jake Sullivan, do të takohet sot më vonë me homologun e tij izraelit, Tzachi Hanegbi dhe ministrin e Çështjeve Strategjike të Izraelit, Ron Dermer.

“Do të jetë një diskutim i gjerë, mendoj se mund të imagjinoni për gjithçka që po ndodh me luftën në Gaza, me mbështetjen tonë për Izraelin, me përpjekjet tona për të kuptuar më mirë se si ata po vazhdojnë të ndjekin operacionet kundër Hamasit, si dhe të vazhdojmë të flasim për rëndësinë e mbylljes së kësaj marrëveshjeje”, tha ai.

Duke shpërfillur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm në Rripin e Gazës, Izraeli është përballur me kundërshtimin ndërkombëtar në mes të ofensivës në enklavën bregdetare.

Të paktën 37.350 palestinezë janë vrarë që nga tetori i vitit të kaluar në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe mbi 85.400 të tjerë janë plagosur.

Lufta izraelite ka lënë pjesë të mëdha të Gazës në gërmadha mes kufizimeve gjithëpërfshirëse në dhënien e ndihmës humanitare ndërkombëtare aq shumë të nevojshme.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin në qytetin jugor Rafah, ku më shumë se 1 milion palestinezë kanë kërkuar strehim.