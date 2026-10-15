Shtohen sulmet në Ngushticën e Hormuzit, Irani zgjeron mbikëqyrjen detare

Irani ka vendosur njësi të reja detare për të zgjeruar mbikëqyrjen në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa sulmet ndaj anijeve tregtare kanë arritur nivelin më të lartë që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael në shkurt.
Sipas mediave shtetërore iraniane, marina iraniane tha se dislokimi i ri do të mundësojë “mbikëqyrjen në kohë reale të aktiviteteve të armikut dhe trafikut detar” në Ngushticën e Hormuzit, Detin e Omanit dhe Detin Arabik.
Sipas të dhënave të kompanisë së gjurmimit detar Kpler, nga 28 shtatori deri më 4 tetor janë goditur 10 cisterna nafte në këtë ngushticë, ndërsa një tjetër sulm është regjistruar më 5 tetor.
Ndërkohë, Qendra e Operacioneve të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka regjistruar 15 sulme të tjera nga 6 deri më 14 tetor, prej të cilave 11 kanë ndodhur vetëm gjatë katër ditëve të fundit.
Përshkallëzimi i sulmeve ka ndërprerë transportin e naftës përmes kësaj rruge strategjike detare. Të dhënat e Kpler tregojnë se më 11 tetor, përmes Ngushticës së Hormuzit kanë kaluar vetëm 2,9 milionë fuçi naftë, krahasuar me afro 20,8 milionë fuçi më 8 tetor.
Irani thotë se kufizimet janë kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikano-izraelite dhe bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e SHBA-së pretendon se forcat amerikane dhe partnerët e tyre rajonalë e kontrollojnë ngushticën.
Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Para fillimit të luftës, përmes saj transportohej rreth një e pesta e furnizimeve globale me naftë bruto dhe gaz natyror të lëngshëm. /mesazhi