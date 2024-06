Shumë zjarre po digjen në veri të Iz’raelit

Zjarrfikësit janë duke luftuar me flakët në Izraelin verior dhe Libanin jugor, ndërsa Izraeli dhe Hezbollahu vazhdojnë të shkëmbejnë zjarr ndërkufitar mes temperaturave në rritje.

Në Tiberias, në rajonin e Galilesë të Izraelit verior, temperaturat arritën në 41 gradë Celsius (105 gradë Fahrenheit) të hënën dhe parashikohet të qëndrojnë në ose afër 40 gradë Celsius (104 F) deri të premten.

Autoriteti i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit i Izraelit tha se priste që temperaturat të arrinin kulmin të hënën dhe se nuk kishte asnjë rrezik për qytetarët pasi zjarrfikësit luftuan me zjarret me “forcë të plotë”.

Kiryat Shmona, Shlomi and Ami’ad are all burning heavily with 20 massive fires that are still burning.

Hezbullah has humiliated the settlers.

