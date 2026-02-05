Si funksionojnë kamerat e trafikut në rajon?

Sistemi i ri “Safe City” në Maqedoninë e Veriut, që mundëson shqiptimin automatik të gjobave për kundërvajtje në trafik, tashmë ka hyrë në fuqi. Ndërkohë, vendet e rajonit aplikojnë edhe forma të tjera të sigurisë rrugore.
Sistemet e monitorimit të trafikut po bëhen gjithnjë e më të pranishme në vendet e rajonit, me synimin për t’i ulur aksidentet, për të rritur disiplinën në komunikacion dhe për ta automatizuar ndëshkimin e shkeljeve. Megjithatë, niveli i zbatimit dhe funksionaliteti i këtyre sistemeve ndryshon ndjeshëm nga një shtet në tjetrin.
Maqedonia e Veriut – “Safe City”
Maqedonia e Veriut ka vënë tashmë në funksion sistemin e ri të sigurisë në komunikacion “Safe City”, i cili konsiderohet ndër më të avancuarit në rajon. Ky sistem është aktiv dhe funksionon në mënyrë automatike, duke evidentuar shkeljet sapo ato ndodhin. Kamerat monitorojnë shpejtësinë e lëvizjes, kalimin në semafor të kuq dhe parkimin e paligjshëm. Gjobat shqiptohen automatikisht dhe u dërgohen kundërvajtësve pa pasur nevojë për ndërhyrje direkte të policisë. Sistemi nuk përfshin njohjen e fytyrës dhe fokusi i tij mbetet ekskluzivisht në shkeljet rrugore.
Shqipëria – “Smart City”
Në Shqipëri është prezantuar koncepti “Smart City”, por ai aktualisht ndodhet në fazë paralajmëruese. Sistemi shërben kryesisht për monitorim të trafikut dhe mbledhje të të dhënave, ndërsa gjobitja automatike ende nuk funksionon. Kamerat nuk përdoren për njohje fytyre dhe roli i tyre është më tepër informues sesa ndëshkues.
Kosova – Pa sistem të unifikuar
Kosova nuk ka një sistem të unifikuar të kamerave të trafikut. Kontrolli realizohet pjesërisht përmes radarëve mobilë, të cilët përdoren nga policia në pika të caktuara. Shqiptimi i gjobave bëhet manualisht nga zyrtarët policorë dhe nuk ekziston një mekanizëm automatik i centralizuar.
Bosnjë e Hercegovina – Zbatim lokal
Në Bosnjë e Hercegovinë nuk ekziston një sistem i unifikuar në nivel shtetëror. Në disa qytete dhe komuna përdoren radarë dhe kamera të trafikut, ndërsa procesi i ndëshkimit është gjysmë-automatik, duke kërkuar edhe verifikim njerëzor.
Mali i Zi – Kapacitete të kufizuara
Mali i Zi ka kapacitete të kufizuara në fushën e monitorimit elektronik të trafikut. Kontrolli kryesor realizohet përmes radarëve policorë dhe gjobitja bëhet në mënyrë manuale. Nuk ka sistem të unifikuar dhe përdorimi i kamerave është i kufizuar.
Serbia – Sisteme të kombinuara
Serbia aplikon sisteme të kombinuara të monitorimit të trafikut, të cilat janë aktive. Në disa akse rrugore përdoret matja e shpejtësisë mesatare, si dhe monitorimi i semaforëve, me gjobitje automatike. Ndërkohë, projekti “Belgrade Safe City” ka karakter më të gjerë sigurie dhe mbikëqyrjeje urbane dhe nuk është i dedikuar drejtpërdrejt për kundërvajtje në trafik.