Si gomerë përballë Izraelit: aktet e tradhëtisë kombëtare ditën për diell!

Të bashkëpunosh me sionistët sot, si të bashkëpunoje me nazistët dje!
Gideon Sa’ar, ministër i Jashtëm i qeverisë gjenocidale izraelite, u prit në nisje të një vizite zyrtare të Tiranë nga homologu Ferit Hoxha, duke nënshkruar me këtë të fundit Marrëveshjen për Bashkëpunimin e Përgjithshëm, ku përfshihet ekonomia dhe tregtia, inovacioni dhe teknologjia, bujqësia, menaxhimi i ujërave, energjia, shëndetësia, arsimi, siguria, turizmi dhe kultura.
Pra, sektorët kryesorë e më jetikë të Shqipërisë, janë tashmë dhe në duar izraelitësh, ndodhur kjo në kohën e një izolimi ndërkombëtar për këtë shtet gjakatar, të poshtër dhe pa asnjë moral, që kërcënon dhe vetë botën me marrëzitë e veta që i sajon si “urdhëresa nga Zoti”, siç kanë sajuar për veten e tyre të qënit “popull i zgjedhur”, duke i dhënë vetes të drejtë mbi çdo krim e padrejtësi.
Kështu, e majta shqiptare që rrihte gjoksin si e rreshtuar në anën e duhur të historisë në të djeshmen e Luftës së Dytë, potencuar këtë në emër të një sulmi jo vetëm verbal ndaj dy forcave nacionaliste si Balli e Legaliteti, duke i akuzuar për bashkëpunim me nazizmin, sot po bën vetë të njëjtën gjë duke bashkëpunuar me sionizmin.
Dhe në këtë kuadër, duhet ditur se Izraeli nuk ka miq, as SHBA-në nuk e ka mike. Kësisoj, asgjë e mirë nuk mund të vijë nga partneriteti me ta. Sot, edhe politika amerikane do donte të ishte sa më larg tyre, por nuk mundet, pasi është peng i tyre. Izraeli vepron me metodat e shantazhit e marrjes peng, me çdokënd. Këtë e tregon historia. Këtë e kanë kuptuar së fundi ata që i janë bërë krah këtij shteti të një skote të pabesësh e kriminelësh. Por tani është vonë dhe po paguajnë kësisoj gomarllëkun e tyre. Tashmë e ka radhën Shqipëria, qeverisja e saj, të shfaqet një gomere! /tesheshi