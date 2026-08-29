Si për ironi akoma rolin e “heroit kombëtar” në vend të Skënderbeut na e luan një sllav i veshur shqiptarçe…

Kush i ka ndjekur filmat propagandistikë të kohës së Enver Hoxhës, do të ketë vënë re se “armiku” paraqitej shpesh si turku mysliman dhe italiani e gjermani evropian.
Ndërkohë, është e vështirë të gjesh në kinematografinë propagandistike të asaj periudhe filma që e trajtojnë Greqinë apo Serbinë si kërcënim historik e territorial ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve pavarësisht se konfliktet dhe pretendimet territoriale me këto vende kanë qenë pjesë reale e historisë shqiptare.
Kjo nuk ishte thjesht çështje kinematografike; ishte pjesë e mekanizmit propagandistik të regjimit, i cili zgjidhte me kujdes se kush duhej të paraqitej si “armik” dhe kush duhej të lihej jashtë këtij imazhi. Dhe duket se kjo mënyrë e të menduarit propagandistik vazhdon edhe sot.
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Në foto aktori sovjetik Akaki Horava në rolin e Skënderbeut.
Hoxhë Vladimir Kera