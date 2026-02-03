Si shtriga ndaj Gazës, në kërkim nga drejtësia franceze

Dy gra me gjak hebre të angazhuara me derdhjen e gjakut palestinez
Franca ka lëshuar urdhër-arreste për dy gra franko-izraelite të akuzuara për bllokimin e konvojeve të ndihmës humanitare që shkonin në Rripin e Gazës të rrethuar gjatë gjenocidit të Izraelit, raportoi të hënën Le Monde.
Hetuesit dyshojnë se dy gratë janë bashkëfajësi dhe nxitje për gjenocid në Gaza, tha gazeta.
Autoritetet franceze lëshuan urdhër-arreste gjatë verës si pjesë e një hetimi më të gjerë mbi qytetarët francezë të përfshirë në ndërprerjen e shpërndarjes së ndihmës.
Gratë, të lindura në Francë dhe që tani jetojnë në Izrael, janë Nili Kupfer-Naouri, e cila drejton organizatën Izraeli është Përgjithmonë, dhe Rachel Touitou, një aktiviste e lidhur me Tsav 9.
Urdhër-arreste pas ankesave të paraqitura nga qytetarët franko-palestinezë dhe grupet e të drejtave të njeriut, të cilat i kërkuan autoriteteve franceze të veprojnë kundër shtetasve me shtetësi të dyfishtë që luajtën një rol të drejtpërdrejtë në pengimin e ndihmës shpëtimtare gjatë katastrofës humanitare të Gazës.
Në qershor 2024, Departamenti Amerikan i Shtetit e caktoi Tzav 9 si një “grup ekstremist të dhunshëm izraelit që ka bllokuar, ngacmuar dhe dëmtuar konvojet që transportonin ndihmë humanitare shpëtimtare për civilët palestinezë në Gaza”.
Gjatë muajve, aktivistët e lidhur me grupin shënjestruan rrugët e ndihmës nga Jordania drejt Gazës, duke përfshirë edhe Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përdorur bllokada rrugore që herë pas here bëheshin të dhunshme.
Ata gjithashtu vandalizuan kamionë dhe hodhën furnizime jetësore në rrugë, ndërsa bllokada e ndihmës nga Izraeli e shtyu Gazën më thellë në uri.
Abuzime serioze të të drejtave të njeriut
Më 13 maj 2024, anëtarët e Tzav 9 plaçkitën dhe më pas i vunë zjarrin dy kamionëve pranë Hebronit në Bregun Perëndimor që transportonin ndihmë humanitare të destinuar për civilët në Gaza.
Një ankuese tha se urdhër-arrestet treguan se “më në fund sistemi francez i drejtësisë po ndërmerr veprime”. Ankuesja tha gjithashtu se Kupfer-Naouri ka kaluar vite duke bërë “deklarata që inkurajojnë krime kundër njerëzimit dhe gjenocid”.
Organizata Franceze Hebraike për Paqe (UJFP), e cila gjithashtu paraqiti një ankesë, tha se urdhër-arrestet pasqyronin rëndësinë e veprimeve të grave.
“Bashkëpunimi në gjenocid nuk është një koncept abstrakt. Ai përfshin veprime shumë konkrete dhe specifike”, deklaroi organizata.
Në maj 2024, Meta pezulloi llogaritë në Facebook dhe Instagram të lidhura me Tzav 9 pasi grupi përdori platformat për të organizuar bastisje në konvojet e ndihmave.
Bashkimi Evropian gjithashtu e ka sanksionuar grupin, duke thënë se veprimet e tij i kanë përkeqësuar vuajtjet e Gazës.
“Këto veprime kontribuan më tej në situatën tashmë të rëndë të popullsisë civile në Gaza”, tha BE, duke shtuar se “Tzav 9 është përgjegjës për abuzime serioze të të drejtave të njeriut”. /tesheshi