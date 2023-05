Sinan Oğan njofton mbështetjen për Erdoganin në balotazhin presidencial të Turqisë – VIDEO

Sinan Oğan, kandidati për vendin e tretë në garën e shumëpritur presidenciale të Turqisë, ka njoftuar mbështetjen e tij për presidentin Recep Tayyip Erdoğan në balotazhin e ardhshëm të zgjedhjeve.

Mbështetja e Oğan-it, që vjen nga një figurë e shquar e krahut të djathtë, mund të ndikojë ndjeshëm në rezultatin përfundimtar, veçanërisht në mesin e votuesve nacionalistë që më parë u rreshtuan me platformën e tij.

“Ne vendosëm nacionalizmin turk dhe kemalizmin në ballë të axhendës kombëtare, duke lënë në hije rolin kyç të mbajtur më parë nga Partia Demokratike e Popullit (HDP) në zgjedhjet presidenciale. Si nacionalistë turq, ne luajtëm një rol të rëndësishëm në formimin e një baze votimi të fortë dhe nacionaliste në Turqi. Përpjekjet tona çuan në shfaqjen e kandidatëve në raundin e dytë, të cilët përqafuan diskursin tonë”, tha Sinan Oğan gjatë një konference për shtyp në kryeqytetin Ankara.

Erdogan, i cili është në pushtet që nga viti 2002, po kërkon rizgjedhjen për një mandat tjetër. Konkurrenca ka qenë e ashpër mes Erdoganit dhe Kemal Kılıçdaroğlu të Aleancës Kombëtare, me Erdoganin që ka siguruar pozitën e parë në raundin fillestar të votimit.

Mbështetja publike e Oğan-it jep një shtysë thelbësore për fushatën e Erdoganit, duke rritur shanset e tij për sukses në raundin e fundit. /mesazhi

Third presidential candidate in Türkiye’s elections, Sinan Ogan, announces his support for President Erdogan in the run-off pic.twitter.com/xUssp5e4AK

— TRT World (@trtworld) May 22, 2023