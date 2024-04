Sindikatat flasin për studentët e disiplinuar për protesta pro Palestinës

Sindikatat që përfaqësojnë dhjetëra mijëra studentë punëtorë po kërkojnë “rikthimin e menjëhershëm të të gjithë studentëve dhe punëtorëve studentë të disiplinuar për protestat pro Palestinës dhe fundin e shtypjes së protestës në kampusin e Kolumbisë”.

Sindikatat përfaqësojnë studentët në Universitetin Johns Hopkins, Universitetin e Karolinës së Veriut, Universitetin e Nju Jorkut dhe Universitetin e Harvardit, ndër të tjera.

Javën e kaluar, presidenti i Universitetit të Kolumbisë, Nemat Minouche Shafik, thirri policinë e Nju Jorkut për të pastruar një kamp tendash që protestuesit kishin ngritur në lëndinën kryesore të Kolumbisë për të kërkuar largimin e shkollës nga investimet e lidhura me Izraelin.

Shkolla tha se kampingu shkelte rregullat. Policia arrestoi më shumë se 100 studentë nga Kolumbia me akuzën e shkeljes së ligjit. Kolumbia dhe Kolegji Barnard i lidhur kanë pezulluar dhjetëra studentë të përfshirë në protesta.

Përfaqësuesit e sindikatës thanë se ata “qëndrojnë në solidaritet” me ata që u arrestuan dhe përballen me pezullim. “Një lëndim për një është një dëm për të gjithë,” thanë ata në një deklaratë.

