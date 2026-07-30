Sionistët që i urrejnë hebrenjtë…

Joss Sheldon argumenton se sionizmi i ka rrezikuar hebrenjtë në vend që t’i mbrojë ata
Sionizmi ka një histori të ndërlikuar: spastrimin etnik të Palestinës, luftërat, aparteidin, vjedhjen e tokës dhe tani gjenocidin. Por më pak i njohur është një kapitull më i vjetër dhe më i errët: dëmi që sionizmi i ka bërë popullit hebre që pretendon se mbron.
Shumë ithtarë të shquar të kësaj ideologjie, gjatë gjithë historisë së saj, “i kanë urryer hebrenjtë”, argumenton Joss Sheldon në librin e tij të ri.
Sheldon e sfidon premisën se Izraeli është “Shteti Hebre” që u shërben interesave të hebrenjve. Ai thotë se ky trillim është përsëritur aq shumë sa është ngulitur në vetëdijen publike.
Nëpër 11 kapituj dhe më shumë se 300 faqe, ai mbështetet te historianë si Tom Segev, Avi Shlaim dhe Ella Shohat, për të treguar se sionistët “gjithmonë i kanë përçmuar hebrenjtë që nuk i pëlqejnë”, “u bashkuan me disa nga urrejtësit më të mëdhenj të hebrenjve” dhe “ua mohuan të drejtën për vetëvendosje”.
Formula e tij: sionizmi dhe antisemitizmi shkojnë së bashku. Libri hapet me themeluesit e lëvizjes. Theodor Herzl, “babai i Sionizmit Politik”, besonte se hebrenjtë ishin “pa shtyllë kurrizore, të shtypur dhe të shëmtuar”.
Ai përdori termin sharës “Mauschel” për hebrenjtë që e refuzuan projektin e tij. Ze’ev Jabotinsky shkroi për “jidin tipik” si “të shëmtuar” dhe “të sëmurë”. Moses Hess i quajti “parazitë” hebrenjtë e diasporës.
Kjo përbuzje ishte motori i projektit: së pari denigrojini hebrenjtë, pastaj ofroni si kurë “shtetin hebre” . Kritikët hebrenj të sionizmit e panë qartë këtë qasje. Karl Kraus e quajti lëvizjen “hebraike antisemite” që në vitin 1898, duke paralajmëruar se ajo do të inkurajonte antisemitizmin e vërtetë.
Hebrenjtë e shekullit XIX nuk ishin të verbër. Ata e shihnin se sionizmi ishte i mbushur me judeofobi. Dhe përbuzja nuk ishte teorike. Herzl besonte se antisemitët evropianë mund të bëheshin aleatë.
Ai kërkoi mbështetjen e Kajzerit gjermanit Vilhelmit, i cili besonte se hebrenjtë “dëshirojnë zhdukjen”. Edhe britaniku Artur Balfur pajtohej me “disa postulate antisemite”.
Argumenti është më shqetësues në rrëfimin e Holokaustit. Në vitin 1944, ndërsa hebrenjtë e Hungarisë deportoheshin në Aushvic, Rudolf Kastner, një zyrtar sionist, pranoi të “ndihmonte që hebrenjtë të mos i rezistonin deportimit” në këmbim të shpëtimit të një grupi të zgjedhur, përfshirë familjen e tij.
Komuniteti më i gjerë nuk u paralajmërua dhe qindra mijëra u deportuan. Rabini Stephen Wise pranoi se ndihmoi në mbajtjen e lajmeve për vrasjet “larg shtypit”. David Ben-Gurion tha se “e mira e ndërmarrjes sioniste” vinte përpara “shpëtimit të hebrenjve individualë”.
Pas Kristallnacht, ai preferoi të shpëtonte gjysmën e fëmijëve hebrenj të Gjermanisë duke i dërguar në Palestinë sesa të gjithë duke i dërguar në Britani, sepse duhej peshuar “historia e Popullit të Izraelit”.
I njëjti model u zhvillua në Palestinë me Arthur Ruppin, i cili foli për “kanceret e judaizmit”. Ai promovoi një “ekonomi të mbyllur hebraike” që zhvendosi qiramarrësit palestinezë dhe përjashtoi punëtorët arabë, duke nxitur pakënaqësinë që shpërtheu në trazirat e vitit 1929, ku u vranë më shumë se 100 hebrenj.
Hans Kohn dha dorëheqjen, duke e pranuar se lëvizja kishte vendosur qëllime që çonin në konflikt. Sheldon sfidon supozimin se hebrenjtë kishin nevojë për një shtet sionist për të qenë të sigurt.
Kur u themelua Izraeli në vitin 1948, komunitetet hebraike kishin ekzistuar në Irak për më shumë se 2.500 vjet. Chaim Weizmann pranoi se “Perandoria Osmane i priti hebrenjtë me krahë hapur”.
Palestinasit ofruan bashkëjetesë. Një peticion i vitit 1918 u premtoi hebrenjve “barazi”, ndërsa Peticioni i Nazaretit i quajti “vëllezërit tanë”. Por Sionizmi i hodhi poshtë këto oferta në favor të një etno-shteti të veçantë.
Shembulli i Irakut tregon se si sionizmi dëmtoi një komunitet hebre të themeluar prej kohësh. Hebrenjtë përbënin një të tretën e popullsisë së Bagdadit dhe marrëdhëniet ishin aq të ngushta sa myslimanët merrnin pjesë në dasma hebraike.
Shumë hebrenj irakianë e hodhën poshtë sionizmin. Por aktiviteti sionist në Palestinë shkaktoi armiqësi që u përhap tek hebrenjtë irakianë. Në qershorin vitit 1941, kjo kulmoi me ngjarjen e Farhud, një masakër ku u vranë të paktën 179 hebrenj.
Ambasadori britanik fajësoi sionizmin për përçarjen. Zhvendosje të ngjashme pasuan në Egjipt, Jemen dhe gjetkë. Sheldon e vlerëson numrin e hebrenjve arabë të zhvendosur deri në 850.000, në atë që ai e quan “Nakba hebraike”.
Shumica përfunduan në Izrael, ku u krijua një hierarki me “pionierët” evropianë në krye dhe hebrenjtë arabë në fund. Me të mbërritur atje, ata u spërkatën me DDT , u mbyllën në kampe tranziti ku vdekshmëria foshnjore ishte dyfishi i mesatares, dhe 100.000 fëmijë iu nënshtruan dozave të rrezikshme të rrezeve X në Çështjen e Krimbave të Ringut, duke lënë shumë me kancer ose infertilitet.
Ben-Gurion i përshkroi hebrenjtë e Afrikës së Veriut si “të egër”. Golda Meir pyeti nëse ata mund të rriteshin në “një nivel të përshtatshëm qytetërimi”. Sheldon e quan sistemin “Aparteidi sionist mbi hebrenjtë”.
Aleanca me të djathtën ekstreme ka rrënjë të thella. Në 1941, Lehi ofroi të luftonte përkrah Gjermanisë naziste në këmbim të mbështetjes për “shtetin historik hebre”. Kjo shpjegon afrimin modern me Viktor Orban, Nigel Farage dhe pastorë ungjillorë si John Hagee, i cili tha se “Zoti dërgoi Adolf Hitlerin”.
Libri citon presidenti amerikan Trumanin që i quan hebrenjtë “shumë egoistë” dhe Nixonin që i etiketon si “të padurueshëm”.
Kapitulli përmbyllës argumenton se sionizmi jo vetëm bashkëjeton me antisemitizmin, por e prodhon atë, duke i ngatërruar hebrenjtë me Izraelin. Gjenocidi në Gaza ka shkaktuar rritje të krimeve anti-hebraike.
Ajo që e bën librin të vlefshëm janë provat: një shekull deklaratash të dokumentuara që e hedhin poshtë idenë se mbrojtja e hebrenjve ishte qëllimi i vërtetë i sionizmit. Jeta hebraike në Lindjen e Mesme i parapriu lëvizjes dhe mbijetoi pa të, derisa sionizmi hodhi poshtë ofertat për bashkëjetesë.
Kjo histori ka rëndësi tani që Izraeli akuzohet për gjenocid dhe shpjegon arsyen pse hebrenjtë e rinj po thonë se një ideologji e pandashme nga racizmi dhe aparteidi nuk mund të pretendojë pafundësisht se vepron në emër të sigurisë hebraike. \tesheshi