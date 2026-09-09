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Siri, 4 të vrarë dhe 10 të plagosur nga shpërthimi në një depo armësh në Idlib

Numri i të vdekurve nga një shpërthim në një depo armësh në provincën Idlib të Sirisë veriore u rrit në 14, raportoi të mërkurën transmetuesi shtetëror Al-Ikhbariya, transmeton Anadolu.

Njëmbëdhjetë të tjerë u plagosën në shpërthimin pranë qytetit Sarmada, tha Drejtoria e Shëndetit në Idlib për Al-Ikhbariya.

Depoja shërbente si një strukturë magazinimi e përkohshme për armë dhe mbetje lufte, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve SANA, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes.

Ekipet nga ministria po punojnë me autoritetet përkatëse për të siguruar vendin, shtoi ajo.

Ekipet e shpëtimit po kërkojnë njerëz të zhdukur nën rrënoja, tha Subhi Assaf, një zyrtar i lartë në drejtorinë e shëndetësisë.

Ndër të tjera bëhet e ditur se forcat e sigurisë mbyllën rrugët që çojnë në vend “për të siguruar sigurinë e civilëve”.

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