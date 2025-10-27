Siri, dy ushtarë vriten nga persona të armatosur në veri të vendit

Autoritetet e Sirisë thanë se dy ushtarë sirianë u vranë nga persona të armatosur të paidentifikuar në veri të vendit, transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi pranë qytetit Al-Bab, në lindje të Halepit të dielën, tha Drejtoria e Medias dhe Komunikimit e Ministrisë së Mbrojtjes në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Arabe e Lajmeve Siriane (SANA).
Një hetim është duke u zhvilluar për të identifikuar personat përgjegjës, shtoi deklarata.
Qeveria siriane ka bërë përpjekje intensive për të rivendosur sigurinë në të gjithë vendin që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024, pas gati 25 vitesh në pushtet.