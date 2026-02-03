Siri, grupi terrorist YPG/SDF arreston 23 persona për pritjen e forcave të sigurisë në Hasakah

Organizata terroriste YPG/SDF arrestoi 23 banorë vendas të dielën për shkak se festuan hyrjen e forcave të sigurisë të lidhura me Ministrinë e Brendshme të Sirisë në qytetin verilindor të Hasakah, raporton Anadolu.
Burimet thanë se forcat e YPG/SDF arrestuan banorët që dolën në rrugë për të mirëpritur një autokolonë të forcave të sigurisë së brendshme të lidhura me Ministrinë e Brendshme Siriane ndërsa hynte në qendër të qytetit.
Një total prej 23 personash u arrestuan, përfshirë 21 në qendër të qytetit të Hasakah, një në rrethin e Rmelan dhe një në Almabde, shtuan burimet.
Forcat e sigurisë së Ministrisë së Brendshme Siriane hynë në qendër të qytetit të Hasakah të dielën sipas një marrëveshjeje të arritur midis qeverisë siriane dhe YPG/SDF-së.
Pavarësisht një shtetrrethimi të vendosur nga YPG/SDF, banorët vendas dolën në rrugë për të mirëpritur forcat e Ministrisë së Brendshme dhe mbajtën festime.