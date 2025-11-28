Siria dënon bastisjen izraelite në fshatin e Damaskut, e quan “sulm kriminal”

Siria ka dënuar bastisjen e ushtrisë izraelite në fshatin Beit Jinn të Damaskut, duke e quajtur “sulm kriminal” si dhe ka theksuar se inkursioni dhe sulmet ajrore pasuese përbënin një krim lufte, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë tha se një patrullë ushtarake izraelite kaloi në territorin sirian në Beit Jinn, ku u përball me banorët vendas dhe “sulmoi civilët dhe pronën e tyre”, duke shkaktuar përplasje të drejtpërdrejta që e detyruan patrullën të tërhiqet.
Ministria siriane theksoi se forcat izraelite më pas nisën sulme “të qëllimshme dhe brutale” në qytet pas inkursionit të dështuar, duke e përshkruar sulmin si një “krim të plotë të luftës”.
Siria tha se e mban Izraelin “plotësisht përgjegjës” për bastisjen dhe pasojat e tij, përfshirë viktimat dhe shkatërrimin si dhe paralajmëroi se “agresioni kriminal” i vazhdueshëm kërcënon stabilitetin rajonal dhe pasqyron një përpjekje sistematike për të destabilizuar zonën dhe për të imponuar “një realitet agresiv me forcë”.
Sipas mediave zyrtare siriane, të paktën 13 persona u vranë, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe dhjetëra të tjerë u plagosën sot herët në sulmin izraelit në fshatin Beit Jinn dhe në rrugën që të çon në Mazraat Beit Jinn në periferi të Damaskut.
Ushtria izraelite tha se gjatë operacionit gjashtë ushtarë izraelitë u plagosën, përfshirë tre në gjendje kritike. Ushtria pretendoi se ka ndaluar anëtarë të “Jaama Islamiya”, duke pretenduar se ata “vepruan në zonën e Beit Jinn-it në Sirinë jugore dhe përparuan në sulme kundër civilëve izraelitë”.
Ushtria izraelite ka kryer 47 bastisje në Sirinë jugore në muajin nëntor. Të dhënat qeveritare treguan se Izraeli ka kryer mbi 1 mijë sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore që nga dhjetori i vitit 2024.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Çlirimit të vitit 1974 me Sirinë.