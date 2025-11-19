Siria dënon vizitën e Netanyahut në jug si “shkelje të rëndë” të rezolutave të OKB-së

Siria ka denoncuar një turne në terren të kryer nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në zonën tampon në jug të vendit, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë dënoi fuqishëm “vizitën e paligjshme” nga Netanyahu dhe zyrtarët e pushtimit izraelit si “një shkelje të rëndë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë”.
“Kjo vizitë përfaqëson një përpjekje të re për të imponuar një fakt të kryer që bie ndesh me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe bie brenda politikave të pushtimit që synojnë forcimin e agresionit të saj dhe vazhdimin e shkeljeve të territorit sirian”, tha ministria siriane.