Siria i bashkohet takimit të eksportuesve arabë të naftës për herë të parë që nga rënia e Asadit

Siria mori pjesë të dielën në takimet e Këshillit të Ministrave të Organizatës së Vendeve Arabe Eksportuese të Naftës (OAPEC) në Kuvajt, duke shënuar pjesëmarrjen e saj të parë që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit vitin e kaluar, transmeton Anadolu.
Ministri sirian i Energjisë, Mohammed al-Bashir iu bashkua homologëve të tij nga vendet anëtare të OAPEC-ut për të diskutuar mënyrat për të forcuar bashkëpunimin arab në naftë, gaz dhe energji, tha kanali shtetëror i Sirisë, Al-Ikhbariya, duke cituar një deklaratë të Ministrisë së Energjisë.
Ministrat shqyrtuan raportet periodike nga Sekretariati i organizatës dhe diskutuan propozimet për të zhvilluar punën e OAPEC-ut dhe për t’iu përgjigjur sfidave rajonale dhe ndërkombëtare me të cilat përballet sektori i energjisë, tha ministria.
Pjesëmarrja e Sirisë vjen pas ndryshimeve pas rrëzimit të Assadit më 8 dhjetor 2024 ndërsa Damasku kërkon të rivendosë rolin e tij brenda organizatave të specializuara arabe. Ministria tha se ky veprim nënvizon interesin e Sirisë për të thelluar bashkëpunimin energjetik me vendet arabe për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe për të avancuar interesat e përbashkëta.
Takimet u dhanë ministrave mundësi për të shkëmbyer pikëpamje mbi perspektivat e veprimit të përbashkët arab në sektorin e energjisë dhe rëndësinë e koordinimit për të adresuar sfidat aktuale, tha kanali. Bisedimet kanë rëndësi të veçantë për Sirinë, e cila përballet me mungesa akute të energjisë dhe vështirësi të mëdha në përmbushjen e kërkesës së brendshme.
Angazhimi i ripërtërirë me OAPEC-un shihet si rrugë e mundshme për mbështetje teknike, ndarje të njohurive dhe lehtësim të mundshëm të furnizimit me energji pas 14 vitesh lufte civile që shkatërroi infrastrukturën e vendit.