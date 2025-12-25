Siria mohon raportimet e mediave për arritjen e një marrëveshjeje të re me SDF-në

Siria mohoi sot raportimet mediatike se ka arritur një marrëveshje të re me Forcat Demokratike Siriane (SDF), transmeton Anadolu.
Zëvendësministri sirian i Informacionit, Obada Koujan, tha në një deklaratë se komunikimet me SDF-në aktualisht janë të pezulluara.
“Të dhënat që po qarkullojnë janë më afër dëshirave dhe shpresave sesa fakteve”, tha Koujan në platformën sociale amerikane Facebook.
Ai u bëri thirrje mediave të përmbahen nga publikimi i “informacioneve të rreme dhe mashtruese”.
Këshilltari presidencial për çështjet e medias, Ahmad Muaffaq Zaidan, tha se opsionet e SDF-së janë ngushtuar.
“SDF-ja duhet të mbajë përgjegjësi për mosplotësimin e asaj që firmosi, në prani të fuqive të mëdha si Turqia dhe SHBA-ja, më 10 mars”, tha ai në Facebook.
Zaidan theksoi se festimet që shënuan përvjetorin e parë të rënies së Bashar al-Asadit “dëshmuan qartë unitetin e brendshëm të Sirisë dhe mbështetjen ndërkombëtare për ‘Sirinë e re’”.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke ripohuar unitetin territorial të vendit dhe duke refuzuar çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt që pasuan, SDF-ja nuk ka treguar përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet e sigurisë që nga rënia e regjimit të Assadit dhjetorin e kaluar, pas 24 vjetësh në pushtet.