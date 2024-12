Sirianët kërkojnë të afërmit e tyre me postera në sheshin “Marjeh” të Damaskut

Pas përmbysjes së regjimit të Bashar al-Asadit në Siri, në sheshin “Marjeh” në kryeqytetin Damask, qytetarët kanë varur foto të të afërmve të tyre për të cilët nuk kanë lajm, raporton Anadolu.

Muret e monumentit në sheshin “Marjeh” të Damaskut janë të mbushura me fotografi të varura me shpresën për të gjetur qindra njerëz të zhdukur.

Sirianë nga i gjithë vendi po përpiqen të gjejnë të afërmit e tyre përmes posterave me foto që përmbajnë informacionin e kontaktit dhe emrat e tyre.

Të afërmit mendojnë se të dashurit e tyre, për të cilët nuk kanë dëgjuar, janë ende gjallë dhe mbaheshin në burgjet e regjimit përpara se regjimi i Asadit të përmbysej.

– “Mijëra të burgosur u zhdukën”

Halid, i cili vjen nga rrethi Qamishli i Sirisë, për Anadolu tha se mësuan se xhaxhai që e kërkonin mbahej në burgjet e Degës së Palestinës dhe burgun “Sednaya”.

Duke shpjeguar se nëna e tij e vizitoi xhaxhain e tij në “Sednaya”, ku ai u transferua në vitin 2018, dhe konfirmoi se ishte atje, Khalid mori lajmin se xhaxhai i tij ishte gjallë nga një person i cili u lirua nga burgu ushtarak “Mezze” në Damask disa muaj më parë.

Halid tha se ata nuk mund ta gjenin dajën e tij në mesin e të liruarve nga “Sednaya” dhe se ata po e kërkonin atë.

Duke thënë se ata varën një njoftim në sheshin “Marjeh” me shpresën për t’u ribashkuar me dajën e tij, Halid tha: “Mijëra të burgosur janë zhdukur. Askush nuk e di se ku janë”.

Assaf Elbehis tha gjithashtu se i afërmi i tij Daich Asaf Bahid është zhdukur që nga viti 2018.

Elbehis thotë se ata nuk mund ta identifikonin Bahidin midis të liruarve nga burgu “Sednaya”.

Duke thënë se ai e printoi foton e Bahidit me shpresën se dikush do ta njihte, Elbehis tha: “Edhe pse të gjithë të burgosurit u liruan sot, ne nuk gjetëm asnjë informacion. As trupin, as gjurmët e tij. Ata thonë se është dërguar në Latakia ose Homs, por Zoti e di”.

– Abdurrahman nuk ka lajm për xhaxhain e tij që nga viti 2012

Abdurrahmani nga Deir ez-Zor tha se xhaxhai i tij u zhduk në Damask në vitin 2012.

Duke shpjeguar se kanë marrë lajmin se xhaxhai i tij, për të cilin nuk kishin informata për vite me radhë, ishte ndaluar nga njësitë e inteligjencës ushtarake në burgun “Sednaya”, Abdurrahman tha se nuk mund ta konfirmonin këtë lajm.

Ai tha se e printoi fotografinë e tij dhe e vari në murin e sheshit me shpresën se do të gjente xhaxhain e tij.

– “Ku shkuan ata që u liruan nga burgu?”

Emrat Hamza tha se ka kërkuar në spitale dhe xhami për të afërmin e tij që ka dalë nga burgu, por nuk ka gjetur asnjë gjurmë.

Duke thirrur autoritetet për të afërmit e të zhdukurve, Hamza tha: “Ku janë këta të rinj? Ku shkuan ata që u liruan nga burgu? Vetëm duam të dimë se ku janë”.

– Zhvillimet në Siri

Më 27 nëntor, përleshjet u intensifikuan midis grupeve të armatosura kundër regjimit dhe forcave të Bashar al-Asadit në Siri.

Midis 30 nëntorit dhe 7 dhjetorit, grupet fituan dominim në provincat më të mëdha si Halep, Idlib, Hama dhe Homs.

Me mbështetjen e masave për grupet që filluan të hyjnë në kryeqytetin Damask më 7 dhjetor, regjimi humbi plotësisht kontrollin në Damask dhe shumë rajone të tjera dhe u shemb.

Ndërsa sundimi 61-vjeçar i Partisë Baath i erdhi fundi, udhëheqësi i regjimit Assad u largua nga kryeqyteti.

Nga ana tjetër, Ushtria Kombëtare Siriane çliroi qendrën e qarkut Tel Rifat nga organizata terroriste PKK/YPG në ditën e parë të operacionit Agimi i Lirisë.

Me çlirimin e qarkut Manbij në operacion, rajoni, i cili u kthye në folenë më të madhe terroriste në perëndim të lumit Eufrat, u pastrua nga PKK/YPG.