Amjad Shawa, drejtor i Rrjetit të OJQ-ve palestineze në Gaza, ka deklaruar se punonjësit e ndihmës humanitare po përballen me kushte jashtëzakonisht të vështira për të ndihmuar popullsinë.
Ai tha se, pavarësisht kapaciteteve të kufizuara, ata po përpiqen të ofrojnë shërbime përmes qendrave mjekësore, kuzhinave komunitare, mbështetjes psikologjike për fëmijë e gra, si dhe mësimeve të pjesshme për fëmijët e zhvendosur.
Sipas tij, sistemi humanitar në Gaza po shembet për shkak të sulmeve izraelite ndaj punonjësve dhe objekteve të ndihmës, si edhe bllokimit të furnizimeve nga Izraeli. /mesazhi