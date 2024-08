Sistemi i mbylljes së butë të dyerve të X5 ia këputi gishtin, amerikani padit gjigant gjerman – BMW e dëmshpërblen me 1.9 milion dollarë

Gjigandi gjerman i veturave BMW është urdhëruar të paguajë 1.9 milion dollarë amerikanë, si dëmshpërblim ndaj një klienti amerikan, gishti i madh i të cilit ishte prerë nga dyert e ‘mbylljes së butë’ të X5.

Inxhinieri i softuerit Godwin Boateng ishte duke mbështetur dorën e djathtë në skajin e derës së shoferit të BMW X5, para se ajo të mbyllej plotësisht.

Sidoqoftë, dyert e veturës me mbyllje të butë – të cilat përdorin motorë për të përfunduar lëvizjen përfundimtare të mbylljes – mbyllen shpejt, duke i prerë majën e gishtit të madh të djathtë, e cila nuk ishte në gjendje të ribashkohej kur ai shkoi në spital.

Ndryshe nga shumë dritare me mbyllje të butë, të cilat përfshijnë sensorë për t’i ndaluar ata të mbyllen në pjesët e trupit të mbetura në hapje, dyert e BMW-së nuk ndalojnë së mbylluri nëse diçka i pengon rrugën.

Boateng thuhet se që atëherë i është nënshtruar disa operacioneve për të provuar të zvogëlojë ndjeshmërinë që përjeton tani gishti i tij i madh, megjithëse kjo nuk ka shkaktuar ndonjë ndryshim. Avokati i tij gjithashtu pretendon se ai nuk mund të punojë më si inxhinier softuerësh për shkak të dhimbjes.

Ndërsa Carscoops raporton se BMW ka këmbëngulur se nuk kishte asnjë faj me mbylljen e butë të derës së X5, një juri e Long Island zbuloi se prodhuesi i veturave ishte fajtor për dëmtimin e Boateng, duke njoftuar se ai do të shpërblehej me 1.9 milionë dollarë.