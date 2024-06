Situata në Lindjen e Mesme, Blinken mbërrin në Egjipt

Antony Blinken, kryediplomati amerikan, ka mbërritur në Egjipt.

Sekretari amerikan i shtetit ka dy synime kryesore në udhëtimin e tij të tetë në rajon, të rrisë presionin ndaj palëve ndërluftuese për të arritur një marrëveshje armëpushimi dhe të sigurojë që lufta të mos përhapet më tej në rajon, veçanërisht në Liban.

Ai do të takohet me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi në Kajro përpara se të shkojë në Izrael më vonë këtë pasdite , ku do të zhvillojë diskutime me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant.

Blinken do të udhëtojë gjithashtu në Jordani dhe Katar më vonë gjatë javës. /abcnews