Sjellja e mirë (ma’rufi) në Islam është një koncept gjithpërfshirës që përfshin të gjitha aspektet e jetës bashkëshortore

Kuptimi i “ma’rufit”:
Në Islam, “ma’ruf” kuptohet si sjellja e mirë, e butë dhe e përshtatshme në marrëdhëniet me të tjerët. Në kontekstin e jetës bashkëshortore, ky koncept përfshin të gjitha çështjet e përditshme dhe marrëdhëniet personale.
Dimensionet gjithëpërfshirëse:
1 – Bashkëpunimi dhe partneriteti: Ma’rufi përfshin bashkëpunimin efektiv mes bashkëshortëve, ku secili kontribuon në ndërtimin e marrëdhënies me frymë partneriteti dhe mirëkuptimi.
2 – Respekti i ndërsjellë: Ai përfshin respektimin e të drejtave të të dy bashkëshortëve dhe vlerësimin e njëri-tjetrit, gjë që çon në forcimin e ekuilibrit në marrëdhënie.
3 – Kujdesi dhe mirëkuptimi: Ma’rufi nxit kujdesin dhe mirëkuptimin e vazhdueshëm mes bashkëshortëve, për të siguruar ngrohtësinë e marrëdhënies dhe vlerësimin e nevojave të njëri-tjetrit.
Përfitimet fetare dhe shoqërore:
1 – Kënaqësia e Zotit: Zbatimi i ma’rufit lidhet me kënaqësinë e Zotit, pasi sjellja e mirë në marrëdhëniet bashkëshortore konsiderohet ndër adhurimet më të mëdha.
2 – Stabiliteti i familjes: Ma’rufi forcon stabilitetin familjar dhe kontribuon në ndërtimin e një ambienti pozitiv që ndikon mirë tek anëtarët e familjes.
Si arrihet ma’rufi:
1 – Komunikimi efektiv: Realizimi i ma’rufit kërkon komunikim të mirë mes bashkëshortëve dhe dëgjim serioz të nevojave të njëri-tjetrit.
2 – Sakrifica me frymë mirëkuptimi: Ai përfshin sakrifikimin e një pjese të vetes për tjetrin, duke forcuar mirëkuptimin dhe afërsinë.
3 – Pjesëmarrja në çështjet e përbashkëta: Ma’rufi arrihet përmes pjesëmarrjes aktive në çështjet e jetës së përditshme dhe marrjes së përgjegjësive të përbashkëta.
Burimi: bena-academy.com
Përktheu: Elton Harxhi
By: ardhmëriaonline.com