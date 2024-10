Skena të tm’errshme pas su’lmit iz’raelit në Jabalia

Një shpërthim i madh krijoi një gropë. Po flasim të paktën 20 metra thellë në tokë, pasi sulme të shumta synuan një ndërtesë shumëkatëshe.

Ata kanë shkaktuar dëme të rënda edhe në objektet e banimit përreth.

Dëshmitarët okularë përshkruan një tërmet të fortë që goditi atë zonë. Ata mund të ndjenin themelet e ndërtesës duke u tundur.

Situata dhe skena nga vendi i bombës janë të tmerrshme.

Nuk ka makineri të duhura. Njerëzit përdorin mjete të operuara me dorë për të hequr pjesët e betonit, duke vepruar në errësirë ​​nën rrënoja.

Një familje e strehuar brenda ndërtesës u vra.

Në Jabalia, për të shtatën ditë radhazi, ushtria izraelite po shtyhet më thellë dhe po rrethon dhe rrethon dhe imponon një rrethim ushtarak.

HEART-WRENCHING | An injured Palestinian brother sends off his younger brother and entire family, killed in an Israeli bombardment in Gaza. pic.twitter.com/1b9B7D6zao

— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2024