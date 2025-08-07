Skocia do të shqyrtojë vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraelit

Qeveria skoceze po shqyrton nëse do të vendosë një bojkot formal ndaj Izraelit pasi bashkëkryetari i Të Gjelbërve, Ross Greer, kërkoi nga kryeministri John Swinney të miratojë parimet e lëvizjes Bojkot, Izolim dhe Sanksione (BDS), transmeton Anadolu.
Siç raportoi e përditshmja skoceze “The National”, Greer bëri thirrje për masa gjithëpërfshirëse, përfshirë udhëzime zyrtare për bizneset, shkurtimin e fondeve për kompanitë e armëve të lidhura me Izraelin dhe mundësimin e këshillave për të përjashtuar kompanitë e përfshira në pushtimin e territoreve palestineze.
Një zëdhënës i qeverisë skoceze konfirmoi se ministrat e kabinetit do ta “shqyrtojnë” propozimin.
Lëvizja BDS kërkon të ushtrojë presion ekonomik dhe politik mbi Izraelin, ngjashëm me bojkotin ndërkombëtar të Afrikës së Jugut të epokës së aparteidit. Masa do të pasqyrojë bojkotet kundër aparteidit dhe do të shënjestrojë kompanitë e lidhura me pushtimin izraelit, tregtinë e armëve dhe aktivitetin e vendbanimeve.
Letra nga Greer drejtuar kryeministrit Swinney bëri thirrje që bizneseve skoceze t’u jepen udhëzime zyrtare, duke i inkurajuar ato të ndërpresin tregtinë me Izraelin, një veprim i ngjashëm me masat e marra kundër Rusisë në vitin 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë.
Greer kërkoi nga qeveria të shfuqizojë një pjesë të Aktit të Qeverisjes Vendore të Mbretërisë së Bashkuar të vitit 1988, i cili aktualisht i kufizon këshillat nga përjashtimi i kompanive nga kontratat bazuar në kritere politike. Ai sugjeroi ndryshimin e Projektligjit për Ndërtimin e Pasurisë Komunitare për t’u mundësuar autoriteteve lokale të ndalojnë kompanitë e përfshira në “pushtimin e paligjshëm të territorit palestinez”.
Më tej, Greer bëri thirrje për t’i dhënë fund financimit publik për kompanitë e armëve që kanë furnizuar Izraelin “gjatë gjenocidit” dhe që qeveria të ndërpresë lidhjet me “të gjitha kompanitë e tjera të përfshira drejtpërdrejt në pushtim”. Ai shtoi se fondet e pensioneve duhet të inkurajohen të shkëputen nga kompanitë e “përfshira në regjimin e aparteidit të Izraelit” dhe propozoi që të vendosen penalitete financiare për kompani të tilla.
Për fat të keq, tha Greer për “The National”, pretendimi i kryeministrit se ai po bën gjithçka që është e mundur për Palestinën “thjesht nuk është i vërtetë”. “Shumica e kompetencave të politikës së jashtme i takojnë Westminsterit (Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar), por ka ende veprime domethënëse që qeveria skoceze mund të ndërmarrë, por që nuk i ka ndërmarrë”, tha ai.
“Krimi më i keq kundër njerëzimit i kohës sonë po i shkaktohet popullit palestinez para syve tanë. Skocia ka një përgjegjësi morale për të vepruar. E njëjta qasje ndihmoi në përfundimin e aparteidit në Afrikën e Jugut. Tani duhet ta tregojmë këtë solidaritet me popullin e Palestinës”, shtoi ai.
Një zëdhënës i qeverisë skoceze u përgjigj se qeveria skoceze ka bërë thirrje të përsëritura për armëpushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm, lirimin pa kushte të të gjitha pengjeve dhe rritje urgjente të ndihmës humanitare për Gazën.
“Qeveria skoceze do të vazhdojë të ushtrojë presion mbi qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar për të njohur një shtet sovran palestinez si pjesë e një zgjidhjeje me dy shtete për të siguruar paqe të qëndrueshme në rajon. Ministrat do ta shqyrtojnë dhe do t’i përgjigjen letrës së Greer-it”, tha zëdhënësi.