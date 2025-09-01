Sllovenia: “Çdo ditë në Gaza humbet një klasë nxënësish”

Ministrja e Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon, deklaroi se çdo ditë në Gaza po humbet “një klasë nxënësish” për shkak të bombardimeve dhe urisë së qëllimshme. Në një deklaratë për media, ajo theksoi se ndihmat jetike po bllokohen me dashje dhe se familje të tëra po zhduken para syve të botës.
Fajon tha se paqja kërkon drejtësi, ndaj Sllovenia ka vendosur sanksione ndaj ministrave izraelitë dhe ka ndaluar tregtinë e armëve me ta. Ajo kujtoi se vendi i saj tashmë e ka njohur shtetin e Palestinës dhe se gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së do të bëjë thirrje për njohje më të gjerë ndërkombëtare.
Ministrja shtoi gjithashtu se Sllovenia po shqyrton mundësinë e bashkimit me padinë e Afrikës së Jugut kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë. /mesazhi