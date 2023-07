Softueri i avancuar i ndihmës për shoferin NOP+ i Nio shkon përtej testimit Beta

Nio, prodhuesi kinez i veturave elektrike, ka bërë një hap të rëndësishëm duke njoftuar lansimin zyrtar të softuerit të tij të avancuar Navigate on Pilot (NOP) Plus për asistencën e shoferit. Pas testimit rigoroz beta, softueri tani është i përgatitur të pranojë abonime me pagesë.

Ky tranzicion vjen me prezantimin e Sistemit Operativ të Nio-s Banyan 2.0.0, duke u mundësuar përdoruesve të përmirësojnë versionin e tyre beta të NOP+ në atë zyrtar. Duke filluar nga 1 korriku, Nio ka nisur të pranojë abonime mujore për NOP+ me një çmim i cili fillon nga 48 euro.

Krahas kësaj, Nio po zgjeron bujarisht përfitimet e qasjes falas për pronarët e veturave të reja. Gjatë një periudhe gjashtëmujore, NOP+ Beta e Nio-s është vënë në provë për 185 ditë, duke grumbulluar një total mbresëlënës prej 42,860,000 km, me 2,100,000 km shtesë që shtohen çdo javë, raporton Arena EV.

Faza e testimit beta të NOP+ angazhoi më shumë se 52,000 pjesëmarrës, duke ndihmuar Nio të zbatojë përditësime të shpejta dhe përsëritëse të softuerit.

Versioni zyrtar i sapokrijuar i NOP+ përfshin gjithashtu një model të ri të pamjes së nga perspektiva e shpendit (Bird Eye View – BEV) dhe perceptimit të rrjetit të shfrytëzimit, duke e përafruar atë me grupin e teknologjisë që gjendet në sistemin e drejtimit autonom (NAD) të Nio.

Arkitektura e perceptimit BEV është krijuar për të paraqitur një mori informacionesh, duke përfshirë modelet dinamike, elementët e rrugës, dritat e pasme të automjeteve dhe sinjalizimet e kthesës. Sipas Nio, kjo pamje e detajuar e rrethinës së automjetit ka rezultuar në një ulje të frekuencës së degradimit me 80 për qind, duke ofruar rrjedhimisht një përvojë më të qetë NOP+ për përdoruesit e veturave të tyre.

Në një lëvizje ambicioze, Nio planifikon të zgjerojë aftësitë e softuerit NOP+ në gjysmën e dytë të 2023 për të mbuluar skenarët e ndërrimit të baterive në zonat e shërbimit të autostradave. Ai synon të zgjerojë përfundimisht këtë shërbim në stacionet e shkëmbimit të baterive në zonat e shërbimit kombëtar të autostradave.