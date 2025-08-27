Sondazh, 51 për qind e britanikëve të shqetësuar se inteligjenca artificiale do t’u marrë vendet e punës

Një sondazh i zhvilluar në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se 51 për qind e të rriturve janë të shqetësuar se inteligjenca artificiale (IA) do t’u marrë vendet e punës, transmeton Anadolu.
Anketa e porositur nga Kongresi i Sindikatave (TUC) me pjesëmarrjen e 2.600 punonjësve, trajtoi shqetësimet dhe pritjet e të rriturve të punësuar në lidhje me inteligjencën artificiale.
Nga të anketuarit 51 për qind thanë se janë të shqetësuar se inteligjenca artificiale do t’u marrë vendet e punës ose do të ndryshojë mënyrën se si bëhet puna ndërsa thuhet se këtë shqetësim e shprehën 62 për qind e punonjësve të moshës 25-34 vjeç.
Po ashtu 50 për qind e pjesëmarrësve në anketë deklaruan se lidhur me përdorimin e inteligjencës artificiale duhet të kenë kompetencë punonjësit dhe jo kompanitë. Në një deklaratë nga TUC lidhur me anketën, u vu në dukje se kompanitë e mëdha të teknologjisë mund të përballen me pushime nga puna si rezultat i përdorimit të IA-së.
Papunësia në vend është rritur në 4.7 për qind, niveli më i lartë në katër vjet, rikujtohet në deklaratën ku tërhiqet vëmendja se ndërsa miliarda paund po ndahen nga buxheti publik për kërkimin dhe zhvillimin e IA-së, punonjësit nuk duhet të sakrifikohen për këto teknologji të reja.
Përdorimi në rritje i IA-së mund të çojë në pabarazi, përkeqësim të kushteve të punës dhe trazira sociale, thuhet më tej.
Zëvendëssekretarja e Përgjithshme e TUC-së, Kate Bell tha se “IA ka potencial transformues. Nëse zhvillohet siç duhet, edhe punëtorët mund të përfitojnë prej saj”.
Bell potencoi se në rast të një zhvillimi të pakontrolluar, inteligjenca artificiale (IA) vetëm do të pasurojë zhvilluesit e IA-së ndërsa jeta për punëtorët do të bëhet më e vështirë.