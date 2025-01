Sondazh: 62 për qind e izraelitëve thonë se Netanyahu duhet të japë dorëheqje për dështimet e 7 tetorit

Një sondazh i fundit ka zbuluar se 62 për qind e izraelitëve besojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu duhet të japë dorëheqjen sepse ai është përgjegjës për dështimet që çuan në sulmin e 7 tetorit të vitit 2023, transmeton Anadolu.

Një sondazh i publikuar nga e përditshmja izraelite ‘Maariv’ zbuloi se 62 për qind e izraelitëve mbështesin dorëheqjen e Netanyahut, ndërsa 29 për qind e kundërshtojnë atë dhe 19 për qind nuk ​​shprehën asnjë mendim.

Në mesin e votuesve të opozitës, 93 për qind mbështesin dorëheqjen e Netanyahu, krahasuar me vetëm 31 për qind të votuesve nga partnerët e koalicionit në qeveri.

Veçanërisht, 18 për qind e votuesve të partisë ‘Likud’ të udhëhequr nga Netanyahu gjithashtu besojnë se ai duhet të lirojë pozicionin e tij për shkak të rolit të tij në dështimin për të parandaluar sulmin.

Pavarësisht kritikave, Netanyahu ka refuzuar vazhdimisht të marrë përgjegjësinë, në vend të kësaj ai ia ka hedhur fajin ushtrisë.

Sondazhi gjithashtu zbuloi se vetëm 28 për qind e izraelitëve besojnë se marrëveshja për shkëmbimin e të burgosurve dhe armëpushimin në Gaza do të zbatohet plotësisht. Nga ana tjetër, 39 për qind presin që ajo të shpërfillet plotësisht dhe 33 për qind ishin të pavendosur.

Sondazhi zbuloi se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, blloku opozitar do të fitonte 59 nga 120 vendet në Knesset, ndërsa koalicioni i Netanyahut do të siguronte 51 vende. Partitë arabe parashikohet të kenë 10 vende.

Pas dorëheqjes së liderit të partisë së ekstremit të djathtë ‘Otzma Yehudit’, Itamar Ben-Gvir dhe fillimit të fazës së parë të armëpushimit të Gazës, partia ‘Likud’ do të siguronte 21 vende në parlament, duke humbur dy në krahasim me sondazhin e javës së kaluar.

Pavarësisht këtyre ndryshimeve, nuk ka asnjë tregues se zgjedhjet janë të afërta, pasi Netanyahu ka refuzuar të thërrasë zgjedhje, duke përmendur luftën e vazhdueshme si arsye.

Më 19 janar, hyri në fuqi një marrëveshje armëpushimi në Gaza, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit e cila që nga 7 tetori i vitit 2023 ka vrarë të paktën 47 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur më shumë se 110.500 të tjerë.

Marrëveshja prej tre fazash e armëpushimit përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe qetësi të qëndrueshme, duke synuar një armëpushim të përhershëm dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza.

Sulmet izraelite gjithashtu kanë lënë më shumë se 11 mijë njerëz të zhdukur, me shkatërrim të gjerë dhe një krizë humanitare që ka marrë jetën e shumë të moshuarve dhe fëmijëve në një nga fatkeqësitë më të këqija humanitare globale.

Në muajin nëntor, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli për luftën e tij në enklavën palestineze gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.