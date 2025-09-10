Sondazh, shumica e gjermanëve mbështesin sanksionet e BE-së kundër Izraelit për shkak të luftës në Gaza

Ndryshe nga qeveria e tyre, shumicë e votuesve gjermanë do të mbështesnin sanksionet e Bashkimit Evropian (BE) kundër Izraelit për shkak të luftës së tij në Gaza, tregon sondazhi i publikuar nga revista e lajmeve “Der Spiegel”, transmeton Anadolu.
Rreth 63 për qind janë në favor të një mase të tillë të propozuar nga Komisioni Evropian ndërsa vetëm 29 për qind ishin kundër saj. Mbështetja më e madhe u gjet midis votuesve të Partisë së Gjelbër në opozitë, pasi 94 për qind janë pro, ndërsa vetëm 5 për qind e kundërshtuan atë.
Ndërkohë, rreth 68 për qind e votuesve nga partia në pushtet Unioni Kristiandemokrat (CDU) mbështesin sanksionet kundër Izraelit, ndërsa 30 për qind i kundërshtojnë ato.
Një pamje e ngjashme shfaqet midis votuesve të Partisë bashkëqeverisëse Socialdemokratike (SPD), ku 68 për qind mbështesin sanksione të mundshme të BE-së kundër Izraelit, ndërsa 25 për qind jo.
Midis votuesve të partisë opozitare E Majta, rreth 67 për qind shprehën mbështetje për mbështetjen e Gjermanisë për sanksionet kundër Izraelit, ndërsa 28 për qind i refuzuan ato.
Vetëm votuesit e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) u ndanë për këtë çështje, pasi 49 për qind mbështesin sanksionet ndërsa 51 për qind i kundërshtojnë ato.
Qeveria gjermane refuzoi së fundmi një propozim të KE-së për të pezulluar pjesërisht pjesëmarrjen e Izraelit në programin e financimit të kërkimit “Horizon Europe”.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul e arsyetoi këtë veprim duke argumentuar se masa ka të ngjarë të mos ketë ndikim në vendimmarrjen politike të Izraelit apo në veprimet ushtarake në Rripin e Gazës. Në vend të kësaj, ai theksoi rëndësinë e furnizimeve të kufizuara të armëve për Izraelin.