Sondazhi: 78 për qind e britanikëve e shohin Izraelin si kërcënim serioz për paqen botërore

Një sondazh i zhvilluar në Britani tregon se 78 për qind e britanikëve e konsiderojnë Izraelin si kërcënim serioz për paqen botërore.
Studimi i Qendrës Kombëtare për Kërkime Sociale (NatCen), i publikuar në kuadër të raportit të saj vjetor “British Social Attitudes”, tregon një rritje të ndjeshme të këtij perceptimi krahasuar me vitin 2005, kur Izraelin si kërcënim serioz e shihnin 48 për qind e të anketuarve.
Sipas raportit, përqindja e britanikëve që e shohin Izraelin si kërcënim serioz është më e lartë edhe se ajo për Iranin dhe Shtetet e Bashkuara. Irani shihet si kërcënim serioz nga 75 për qind, ndërsa SHBA-ja nga 74 për qind e të anketuarve.
Raporti thekson se perceptimi negativ ndaj Izraelit është rritur veçanërisht gjatë viteve të fundit, në lidhje me përfshirjen e tij në konfliktet në Lindjen e Mesme.
Sipas studimit, në vjeshtën e vitit 2024, 73 për qind e britanikëve e konsideronin Izraelin si kërcënim serioz. Kjo përqindje ra në rreth dy të tretat gjatë vitit 2025, por u rrit sërish në 78 për qind në një sondazh të zhvilluar në pranverën e vitit 2026, pas fushatës së përbashkët ajrore amerikano-izraelite kundër Iranit.
Perceptimet ndryshojnë edhe sipas përkatësisë politike. Mbështetësit e Partisë së Gjelbër ishin më të prirur ta konsideronin Izraelin kërcënim serioz, me 88 për qind, të ndjekur nga mbështetësit e Partisë Laburiste me 84 për qind.
Në mesin e mbështetësve të Liberal Demokratëve, kjo shifër ishte 79 për qind, ndërsa te mbështetësit e Partisë Konservatore 70 për qind dhe te Reform UK 62 për qind. /mesazhi