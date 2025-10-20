Spanja do të kërkojë heqjen e ndryshimeve të orës në BE nga viti 2026

Spanja do t’i kërkojë Bashkimit Evropian(BE) të ndalojë ndërrimin e orës dy herë në vit duke filluar nga viti 2026, tha të hënën kryeministri Pedro Sanchez, duke e quajtur këtë praktikë të vjetruar dhe shqetësuese, transmeton Anadolu.
“Këtë javë, ne i ndërrojmë përsëri orët,” tha ai në një video të postuar në mediat sociale. “Sinqerisht, nuk e shoh më qëllimin. Në çdo sondazh, shumica e spanjollëve dhe evropianëve kundërshtojnë ndryshimin e kohës”, tha Sanchez.
“Shkenca thotë se nuk kontribuon në kursimin e energjisë. Por ajo që thotë shkenca është se prish ritmet tona biologjike dy herë në vit”, shtoi ai.
Ky veprim synon të ringjallë një votim të bllokuar të Parlamentit Evropian të vitit 2018 për të hequr kohën e verës në të gjithë bllokun.
“Sot, Spanja do t’i bëjë thirrje Këshillit Evropian të nderojë atë votë dhe të ndalojë përfundimisht ndryshimin e orës, në vitin 2026,” tha Sanchez, duke iu referuar një propozimi që u ngrit në takimin e Këshillit të Transportit, Telekomunikacionit dhe Energjisë në Luksemburg më vonë të hënën.
Sanchez e paraqiti iniciativën si pjesë të qeverisjes efektive demokratike. “Çfarë është politika e dobishme? Të dëgjosh qytetarët dhe shkencën gjithashtu, dhe ta sjellësh atë në legjislacion”, tha ai.
– Zona kohore e çuditshme e Spanjës
Megjithatë, ajo që Sanchez nuk sqaroi është se cilën zonë kohore do ta miratonte Spanja përgjithmonë nëse eliminohen ndryshimet dyvjeçare të orës.
Zona kohore e Spanjës është tashmë një kuriozitet: megjithëse shtrihet në perëndim të Meridianit Kryesor në përputhje me Mbretërinë e Bashkuar dhe Portugalinë, Spanja ndjek Orën Qendrore Evropiane, një trashëgimi e Luftës së Dytë Botërore kur diktatori Francisco Franco i përafroi orët me Gjermaninë naziste.
Si rezultat, Spanja në përgjithësi ka mbrëmje të gjata dhe të ndritshme dhe mëngjese të shkurtra dhe të errëta. Aktualisht, lindja e diellit në A Coruña, në Spanjën veriperëndimore, është në orën 8:55 të mëngjesit, që do të thotë se shumë punëtorë dhe studentë i fillojnë ditët e tyre në errësirë të plotë.