Spanja përjeton verën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë

Vera e vitit 2025 ka qenë më e nxehta e Spanjës që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1961, tha të martën agjencia shtetërore meteorologjike, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Shtetërore Meteorologjike Spanjolle (AEMET), temperatura mesatare për verën meteorologjike – qershor, korrik dhe gusht ka qenë 2.1 gradë Celsius mbi nivelet normale.
Vendi përjetoi dy valë të mëdha të nxehtësisë që zgjatën gjithsej 33 ditë. Kjo do të thotë se një në çdo tre ditë vere pati nxehtësi ekstreme, tha AEMET.
Ndërsa verilindja përjetoi stuhi të forta herë pas here, pjesa tjetër e sezonit ishte jashtëzakonisht e thatë, veçanërisht në Spanjën veriperëndimore.
“Kjo, së bashku me nxehtësinë, përkeqësoi zjarret në pyje në gusht”, tha agjencia në një video në mediat sociale.
Deri në fund të gushtit, më shumë se 400 mijë hektarë u dogjën në Spanjë e cila është gjashtë herë më shumë se mesatarja për të njëjtën periudhë midis viteve 2006 dhe 2024.
AEMET tha se verat në Spanjë po bëhen më të nxehta çdo vit dhe paralajmëroi për pasojat për ekosistemet dhe shëndetin publik.
Të dhënat e vdekshmërisë së tepërt tregojnë se 3.656 njerëz humbën jetën në Spanjë këtë verë për shkak të nxehtësisë ekstreme, e cila është dukshëm më shumë se 2.010 vdekjet e regjistruara në verën e vitit 2024.