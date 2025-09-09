Spanja vendos embargo armësh ndaj Izraelit

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka shpallur masa të reja kundër Izraelit, duke përfshirë një embargo të plotë armësh. Ai tha se ky vendim synon të “ndalojë gjenocidin në Gaza” dhe të “mbështesë popullin palestinez”.
“S’ka asgjë të përbashkët mes mbrojtjes së vendit tënd dhe bombardimit të spitaleve apo urisë së fëmijëve të pafajshëm,” u shpreh Sanchez në një fjalim të publikuar në rrjetin X.
Masa kryesore është një dekret mbretëror, që do të miratohet nga qeveria dhe më pas nga parlamenti, i cili ndalon blerjen dhe shitjen e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake me Izraelin.
Embargoja është në fuqi që nga tetori 2023, por tani merr formë ligjore. /mesazhi