Spanjë, socialistët në pushtet pësojnë rënie të madhe në zgjedhjet rajonale

Partia e kryeministrit spanjoll, Pedro Sanchez pësoi humbje të rëndë të dielën në zgjedhjet në komunitetin autonom të Extremadurës në Spanjën qendrore-perëndimore ndërsa partia e ekstremit të djathtë Vox shënoi rritje të konsiderueshme, transmeton Anadolu.
Partia Socialiste e Punëtorëve Spanjollë (PSOE) siguroi vetëm 18 nga 65 vendet në asamblenë rajonale, nga 28 që fitoi në zgjedhjet e mëparshme të vitit 2023, performanca e tyre më e dobët rajonale ndonjëherë në Extremadura.
Partia Popullore Konservatore (PP) mori pushtetin në Extremadura në korrik 2023 duke formuar qeveri koalicioni me mbështetjen e partisë Vox-it. Maria Guardiola e PP u betua si presidente, duke i dhënë fund dekadave të sundimit socialist në rajon.
PP kërkoi zgjedhjet e fundit me shpresën për të siguruar shumicë absolute, por ajo fitoi vetëm 29 vende. Si rezultat, PP do të duhet përsëri të mbështetet te partia Vox, e cila e rriti përfaqësimin e saj nga 5 në 11 vende, për të miratuar legjislacionin.
Qeveritë rajonale të Spanjës kanë autoritet mbi fushat kryesore të politikave, përfshirë kulturën, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe infrastrukturën. Vota në Extremadura u konsiderua si provë e perspektivave më të gjera të PSOE-së, pasi ajo kryeson koalicionin kombëtar të pakicave.