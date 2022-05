Spanjë, të paktën 17 të plagosur në një shpërthim në qendër të Madridit

Shpërthimi ndodhi në një ndërtesë apartamentesh disa blloqe larg Parkut Retiro, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në ndërtesë dhe në makinat aty pranë.

Shërbimi i Urgjencës së Madridit bëri të ditur se 17 persona janë lënduar, katër prej të cilëve janë transportuar në spital. Bëhet e ditur se njëri prej tyre është në gjendje të rëndë.

Zjarrfikësit kanë vijuar kontrollin e vendit të ngjarjes dhe kërkimin e viktimave të mundshme. Policia e Madridit po inspekton ndërtesën nga ajri me dronë.

Njerëzit që ndodhën pranë vendit gjatë shpërthimit, thanë se ndërtesat e tjera u dridhën gjithashtu, ndërsa disa thanë se kishte një erë të fortë gazi.

Autoritetet nuk e kanë konfirmuar shkakun e shpërthimit dhe po hetojnë mundësinë që shkaku të ketë qenë rrjedhja e gazit.

Në janar 2021, një rrjedhje gazi shkaktoi një shpërthim të madh në qendër të Madridit, ku humbën jetën katër persona. /aa

BREAKING 🇪🇸Spain🇪🇸 : Massive explosion reported on a Residential building in Madrid

♦️Many people trapped in the rubble after a massive fire reported

♦️ Bricks, wood, debris, shattered glass, lines in the footpaths and roads around the building after the huge explosion

#Spain pic.twitter.com/3G4V4zQdik

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) May 6, 2022