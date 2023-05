Stoltenberg: Ndihma ndaj Ukrainës nuk na bën palë në konflikt

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e vlerësoi vendimin e SHBA-së dhe disa vendeve perëndimore për furnizimin e Ukrainës me avionë luftarakë F-16, si një ide të mirë, duke thënë se ndihma e Ukrainës për të mbrojtur veten nuk do ta bënte NATO-n palë në konflikt, raporton Anadolu.

Stoltenberg mori pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve të Bashkimit Evropian (BE) në Bruksel. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para takimit, kreu i NATO-s tha se do të shkëmbejnë mendime me ministrat e Mbrojtjes të BE-së se si të rritet dhe përshpejtohet mbështetja ushtarake për Ukrainën.

I pyetur nëse e konsideron ide të mirë vendimin për t’i dhënë avionët luftarakë F-16 Ukrainës, Stoltenberg tha: “Mendoj se është ide e mirë. Gjithashtu mirëpres vendimin e disa vendeve të NATO-s, përfshirë Gjermaninë, për të filluar trajnimin e pilotëve (ukrainas)”.

“Ukraina ka të drejtë të mbrohet. E drejta për vetëmbrojtje është në Kartën e OKB-së. Ne e ndihmojmë Ukrainën ta ushtrojë këtë të drejtë. Është e drejta jonë t’i ndihmojmë ata të mbrojnë rregullat e OKB-së dhe ligjin ndërkombëtar përballë një sulmi. Kjo nuk e bën NATO-n dhe aleatët e saj palë në konflikt”, tha Stoltenberg.

Duke thënë se nuk do të japë deklaratë se kur do të fillojnë trajnimet e pilotëve dhe se këtë do ta bëjnë të ditur shtetet përkatëse, Stoltenberg tha se trajnimet janë hap i rëndësishëm. “Kjo do të na mundësojë të dorëzojmë avionët tanë luftarakë në një fazë të caktuar”, shtoi ai.

Stoltenberg, i cili nuk ndau parashikimin e tij se kur do të dorëzohen F-16, potencoi se vendimi për F-16 do të thotë gjithashtu një mesazh i fortë se NATO qëndron pranë Ukrainës në terma afatgjatë. Ai theksoi se përshpejtimi i prodhimit të armëve dhe municioneve është jetik për përshpejtimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën.

Ai tha se ka ftuar përfaqësuesit e kompanive të industrisë së mbrojtjes amerikane dhe evropiane në Takimin e Ministrave të Mbrojtjes të NATO-s që do të mbahet në mes të qershorit. “Ata do të diskutojnë me ministrat e industrisë se çfarë mund të bëhet për përshpejtimin e marrëveshjes së prodhimit dhe blerjes së përbashkët”, tha kreu i Aleancës Veri-Atlantike.