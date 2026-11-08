Studentët nuk i ndahen sheshit, Rama përsërit ftesën për dialog nëpërmjet uebsajtit qeveritar

Ndërsa protestat studentore në Tiranë vijojnë me të njëjtën vendosmëri dhe ritëm, kryeministri Edi Rama nuk ndalon përpjekjet për të bindur të rinjtë të dialogojnë më të.
Edhe këtë të diel, kreu i qeverisë ka publikuar ftesën për dialog duke risjellë në vëmendje kanalin digjital të shpikuar së fundmi, folmeKM.al, që sipas tij u mundëson qytetarëve komunikim të drejtëpërdrejt me të, për shqetësimet mund të marrin zgjidhje nga institucionet shtetërore.
“MIRËMËNGJES
dhe me pasqyrën e Dialogut në telefonin apo kompjuterin tuaj, ju uroj një të diel të paqtë”,- shkruan shefi i Ekzekutivit. /panorama