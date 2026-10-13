Studentët protestojnë përpara Ministrisë së Arsimit: a do të përsëritet rebelimi i dhjetorit 2018?

Pakënaqësia e studentëve rrit presionin ndaj qeverisë Rama
Studentët dhe të rinjtë po zhvillojnë një protestë kombëtare përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë.
Në qendër të revoltës së tyre janë problemet e vjetra të universiteteve, kostot e larta të studimeve, kushtet në fakultete dhe mungesa e mbështetjes për të rinjtë.
Por përtej kërkesave konkrete, protesta ngre një pyetje që qeveria e Edi Ramës do të preferonte të mos dëgjonte: a po krijohen kushtet për një rikthim të fuqishëm të revoltës studentore, si ajo që tronditi vendin në dhjetorin e vitit 2018?
Përmes mobilizimit të sotëm, studentët synojnë të ushtrojnë presion mbi institucionet përgjegjëse dhe të kërkojnë zgjidhje konkrete për problemet që, sipas tyre, vazhdojnë të rëndojnë jetën universitare.
Por sfida kryesore, nuk është vetëm artikulimi i pakënaqësive, por aftësia për t’i kthyer ato në një protestë masive, që të mos shuhet pas disa orësh dhe të mos përfundojë sërish me premtime të pambajtura.
Protesta vjen në një moment të veçantë politik. Prej 135 ditësh, Shqipëria përjeton valën e protestave të njohura si “Revolucioni i Flamingove”, që nisi kundër projekteve të ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit dhe Nartës.
Ajo që fillimisht u shfaq si kundërshtim ndaj ndërhyrjeve në një territor me rëndësi të veçantë mjedisore, është kthyer në një betejë më të gjerë për mënyrën se si merren vendimet, për mbrojtjen e interesit publik dhe për të drejtën e qytetarëve për t’u dëgjuar.
Nëse studentët dalin sot në numër të madh, protesta e tyre mund të shtojë një tjetër front pakënaqësie në një klimë ku kundërshtimi ndaj qeverisë ka gjetur tashmë shprehje në rrugë.
Kjo nuk do të thotë se lëvizjet do të bashkohen automatikisht, pasi studentët kanë kërkesat dhe dinamikën e tyre. Por një mobilizim i fuqishëm i të rinjve do të tregonte se pakënaqësia nuk kufizohet vetëm te një çështje apo një grup qytetarësh.
Krahasimi me dhjetorin e vitit 2018 është i pashmangshëm. Atëherë, mijëra studentë mbushën Rrugën e Durrësit dhe qëndruan për ditë me radhë përpara Ministrisë së Arsimit, duke kundërshtuar tarifat, kushtet e konvikteve dhe kostot e jetesës.
Mobilizimi i befasoi autoritetet dhe e detyroi kryeministrin Edi Rama të ulej në negociata me përfaqësuesit e studentëve. Për disa ditë, të rinjtë u kthyen në qendrën e debatit publik dhe treguan se mund të sfidonin qeverinë pa pasur nevojë për mbështetjen e partive politike.
Tetë vjet më vonë, pyetja është nëse ekziston ende energjia për një përballje të tillë. Rrethanat nuk janë identike dhe asgjë nuk garanton se protesta e sotme do të marrë përmasat e asaj të vitit 2018.
Por nëse studentët ndihen sërish të shpërfillur dhe nëse kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje konkrete, një protestë e vetme mund të shndërrohet në një lëvizje më të qëndrueshme.
Gjithçka do të varet nga numri i të rinjve që do t’i përgjigjen thirrjes, vendosmëria për të vijuar protestën dhe reagimi i qeverisë. \tesheshi