Studimi i BMW-së: Blerësit e veturave elektrike kërkojnë më shumë autonomi sesa u nevojitet

Shumica e amerikanëve përdorin shumë më pak autonomi gjatë vozitjes së përditshme sesa kërkojnë nga një veturë elektrike para se ta blejnë atë. Ky është përfundimi i një sondazhi të realizuar nga BMW Group North America, ku morën pjesë 1,005 të rritur në SHBA.
Sipas studimit, 73 për qind e të anketuarve thanë se një autonomi prej 75 miljesh (rreth 121 kilometrash) ose më pak do t’u mjaftonte për një ditë të zakonshme. Megjithatë, kur u pyetën se sa autonomi do të dëshironin para se të blinin një veturë elektrike, kërkesat u rritën ndjeshëm.
Sondazhi, i zhvilluar nga 11 deri më 13 shtator, tregoi se 42 për qind e pjesëmarrësve kërkonin të paktën 300 milje autonomi, ose rreth 483 kilometra. Ndërkaq, 18 për qind thanë se nuk do ta konsideronin fare blerjen e një veture elektrike nëse ajo nuk ofronte të paktën 400 milje, përkatësisht rreth 644 kilometra, me një karikim.
Të dhënat tregojnë një hendek të dukshëm mes nevojave reale dhe pritshmërive të blerësve. Shumica e udhëtimeve të përditshme në SHBA përfshijnë distanca të shkurtra, si vajtja në punë, dërgimi i fëmijëve në shkollë dhe blerjet ushqimore, të cilat rrallëherë kërkojnë autonomi të madhe.
Megjithatë, 72 për qind e të anketuarve deklaruan se autonomia minimale do të ishte faktor vendimtar gjatë zgjedhjes së një veture elektrike. Çmimi mbetet shqetësimi kryesor: 51 për qind e pjesëmarrësve e identifikuan koston e blerjes si pengesën më të madhe për kalimin te automjetet elektrike.
Alexander Schleicher, përgjegjës për elektromobilitetin në BMW Group North America, e cilësoi këtë prirje si shenjë të pjekurisë së tregut.
“Ndërsa autonomia dhe kapacitetet e karikimit vazhdojnë të përmirësohen, po shohim se konsumatorët po i vlerësojnë veturat elektrike njësoj si çdo automjet tjetër: sipas performancës, veçorive dhe vlerës që ofrojnë, e jo mbi bazën e perceptimeve të vjetruara për autonominë”, deklaroi ai.
Kostoja vazhdon të ndikojë në të dyja drejtimet. Vetëm 27 për qind e të anketuarve përmendën shpenzimet më të ulëta të përdorimit dhe mirëmbajtjes si arsye për të zgjedhur një veturë elektrike. Ndërkohë, 55 për qind thanë se do të konsideronin blerjen e një veture elektrike të përdorur ose të certifikuar si të përdorur, nëse kursimi do të ishte mjaftueshëm i madh.
Një tjetër përfundim i sondazhit lidhet me shpejtësinë e karikimit. Pjesëmarrësit u pyetën nëse do të ishin më të prirë të blinin një veturë elektrike që mund të shtonte rreth 150 milje autonomi, ose 241 kilometra, brenda vetëm 10 minutash. Për 53 për qind të tyre, kjo veçori do ta bënte blerjen e një automjeti elektrik më tërheqëse.
Dallimet mes grupmoshave ishin të dukshme. Rreth 70 për qind e të anketuarve të gjeneratës Z thanë se karikimi i shpejtë do të ndikonte në vendimin e tyre, ndërsa e njëjta përgjigje u dha nga 65 për qind e mijëvjeçarëve. Te pjesëtarët e gjeneratës së “baby boomers”, kjo përqindje ishte vetëm 30 për qind.
Po ashtu, po ndryshojnë edhe pritshmëritë për kohën e karikimit. Këtë vit, 55 për qind e të anketuarve e konsideruan të pranueshme një ndalesë deri në 30 minuta për karikim të shpejtë. Kjo shënon rritje krahasuar me 48 për qind në një sondazh të realizuar nga Mini USA në vitin 2024.
Megjithatë, karikimi i shpejtë mbetet shumë më i shkurtër se ai përmes një prize të zakonshme shtëpiake të nivelit të parë, i cili, sipas udhëzimeve federale amerikane, zakonisht zgjat nga tetë deri në 16 orë, në varësi të veturës dhe kapacitetit të baterisë.
Ndërkohë, po ndryshon edhe perceptimi për blerësit e veturave elektrike. Vetëm 56 për qind e pjesëmarrësve i konsideronin ende ata si përdorues të hershëm të teknologjisë, kundrejt 62 për qind në sondazhin e BMW-së të vitit 2025.
Në përgjithësi, 68 për qind e të anketuarve thanë se do ta konsideronin blerjen e një veture elektrike, çka tregon se interesi për këtë kategori automjetesh po zgjerohet, ndërsa çmimi, autonomia dhe shpejtësia e karikimit vazhdojnë të ndikojnë në vendimet e konsumatorëve.