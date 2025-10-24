Sudan, vriten 5 civilë në sulmin me dron nga RSF në El Fasher

Të paktën 5 civilë u vranë dhe më shumë se 10 të tjerë u plagosën të enjten kur një dron i operuar nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) të Sudanit goditi një tubim me civilë në El Fasher, kryeqytetin e shtetit të Darfurit të Veriut, transmeton Anadolu.
Viktimat u shënuan të enjten, por u njoftuan të premten. Një dron vetëvrasës që i përkiste RSF-së shpërtheu në tregun qendror të qytetit, duke vrarë 5 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë, thanë burimet lokale për gazetën “Sudan Tribune”.
Veçmas, dëshmitarët okularë thanë për “Sudan News” të premten se mbrojtja ajrore e ushtrisë sudaneze kapi dronë të lëshuar nga RSF-ja që fluturonin mbi aeroportin ndërkombëtar të Khartumit, duke shënuar ditën e katërt radhazi të sulmeve të tilla.
RSF filloi të kryejë sulme në aeroport së bashku me objektivat e tjerë jetikë në shtetin Khartum, të martën pikërisht kur objekti ishte gati të rihapej pas një mbylljeje prej më shumë se dy vitesh.
Aeroporti shënoi fluturimin e tij të parë civil të pasagjerëve të mërkurën. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga grupi rebel mbi raportet.
Ushtria dhe RSF kanë qenë në një luftë që nga prilli i vitit 2023, e cila ka vrarë më shumë se 20 mijë njerëz dhe ka zhvendosur 14 milionë të tjerë, sipas OKB-së dhe autoriteteve lokale.