Sudani akuzon milicinë RSF për “gjenocid”, kërkon veprim ndërkombëtar përtej deklaratave

Sudani ka akuzuar Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) për kryerjen e “gjenocidit” dhe ka kërkuar përgjegjësi ndërkombëtare që shkon përtej deklaratave të shqetësimit. Ministri i plotfuqishëm Faisal Abdelazim Salim Mohamed, duke folur në një takim të nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, tha se vendi po përballet me “tragjedi të thellë kombëtare” dhe se mizoritë ndaj civilëve janë të dokumentuara dhe të dukshme.
Sipas tij, civilët në Al Fasher dhe zona të tjera janë përballur me masakra, dhunë seksuale, zhvendosje të detyruar dhe shkatërrim të qëllimshëm të provave. Ai theksoi se “në shkallë dhe qëllim, këto akte plotësojnë përkufizimin ligjor të gjenocidit”.
Sudani u bëri thirrje vendeve të kalojnë nga dënimet verbale në “masa konkrete, ligjore dhe vendimtare” për të mbrojtur civilët. Mes masave të kërkuara janë: ndalimi i furnizimit me armë dhe mbështetje ushtarake për RSF-në, sanksione të synuara ndaj organizatorëve dhe financuesve të mizorive, refuzim i strehimit për individët që nxisin dhunë dhe rritje e bashkëpunimit ndërkombëtar për të parandaluar që armët e eksportuara të përfundojnë në duart e grupeve të armatosura jo-shtetërore.
“Kryerja e gjenocidit është një provë për vetë sistemin ndërkombëtar,” tha Mohamed.
Konflikti mes ushtrisë sudaneze dhe RSF-së, i nisur në prill të vitit 2023, ka shkaktuar mijëra të vrarë dhe miliona të zhvendosur. /mesazhi