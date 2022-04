Suedi, digjet Kurani në vend publik në prani të policisë – VIDEO

Rasmus Paludan, lideri i Partisë të ekstremit të djathtë danez Drejtimi i Ngushtë (Stram Kurs), dogji Kuranin në prani të policisë në një vend publik në qytetin suedez Linkoping, raporton Anadolu Agency (AA).

Paludan, i shoqëruar nga policia, erdhi në zonën publike në një vendbanim ku jetojnë muslimanët dhe më pas i vuri flakën Kuranit me një çakmak.

Një grup prej rreth 200 banorësh u mblodhën në shesh dhe iu përgjigjën ngjarjes, duke kërkuar ndërhyrjen e policisë.

Pasi policia nuk pranoi të ndërhynte, erdhi deri tek trazirat, ku grupi i mbledhur bllokoi qarkullimin dhe hodhi gurë në drejtim të policisë.

Kryetari i partisë “Ngjyra të Ndryshme”, Mikail Yuksel tha se racisti dhe antiislamisti Paludan vazhdoi provokimet e tij me djegien e Kuranit në qytete të ndryshme të Suedisë, nën shoqërimin intensiv të policisë.

Yuksel tha se Paludan-it i lejohej të zgjidhte lagje të veçanta ku jetojnë muslimanët dhe afër xhamive.

“Në Suedi, e cila është një promotore e zëshme për të drejtat e njeriut, lirinë e fesë dhe ndërgjegjes, Kurani po digjet në vende publike në lagjet muslimane nën mbrojtjen e policisë. Policia u bën thirrje muslimanëve që të shikojnë me qetësi djegien e librit të tyre të shenjtë. Nuk e kuptoj se si është e mundur kjo”, tha Yuksel. /aa

Far-right Danish politician Rasmus Paludan burned a copy of the Holy Quran in a neighbourhood in Sweden’s Linkoping, which is densely populated by Muslims, on April 14.

While he was burning the Quran under police protection, the crowd shouted at Paludan pic.twitter.com/4G1V1cSq79

— TRT World (@trtworld) April 15, 2022